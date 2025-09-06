menu hamburguer
Barcelona: jornal crava saída de Lewandowski nesta temporada e aponta substituto

Segundo a imprensa espanhola, idade é o principal fator da decisão

Robert Lewandowski em Rayo Vallecano x Barcelona, em jogo válido pela La Liga 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
12:33
  • Matéria
  Matéria

Para quem imaginava que Robert Lewandowski não conseguiria repetir no Barcelona o desempenho que o consagrou no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, a resposta veio em campo. O centroavante encerrou a última temporada com 42 gols, reafirmando-se como um dos principais nomes da posição no futebol mundial.

Aos 37 anos — completados em 21 de agosto — o atacante caminha para sua quarta temporada no clube catalão. Segundo o jornal espanhol "Sport", tanto Lewandowski quanto o Barcelona estão alinhados em encerrar o vínculo no dia 30 de junho de 2026, data prevista no contrato atual.

Apesar da boa fase, a idade do jogador tem sido tema constante desde sua chegada à Espanha. Ainda assim, Lewandowski respondeu com gols. Foi artilheiro da equipe em sua estreia, com 23 gols na La Liga (33 no total). Na segunda temporada, marcou 26 vezes. Já na última, agora com Hansi Flick no banco, voltou ao auge: foram 42 gols, igualando seus melhores anos no Bayern.

E agora? 🔵🔴

Mesmo com desempenho inquestionável, a diretoria já se movimenta para preparar um substituto. A realidade financeira do clube, pressionada pelo Fair Play Financeiro, impõe soluções de baixo custo — e a alternativa mais viável parece estar dentro do próprio elenco.

Para o "Sport", Ferran Torres desponta como o principal nome para herdar a posição. Contratado junto ao Manchester City para atuar como ponta, o espanhol passou a ser utilizado também como centroavante e tem se adaptado bem à nova função. Embora ainda atue pelas extremidades do ataque, foi no centro que ele encontrou maior destaque, tornando-se uma opção cada vez mais concreta para a posição de camisa 9. Diante desse cenário, o Barcelona deve priorizar a valorização de atletas já disponíveis no grupo de Flick, maximizando o potencial ofensivo da equipe sem comprometer o planejamento financeiro.

Ferran Torres lamenta jogada em Barcelona x Celta de Vigo
Ferran Torres com a camisa do Barcelona na temporada 2024/25 (Foto: Josep Lago/AFP)

