A La Liga definiu o calendário da temporada 2025/2026 em um evento realizado na última terça-feira. Até o momento, a competição contará com a presença de 11 brasileiros distribuídos em sete clubes diferentes, sendo o Real Madrid com mais nomes no elenco. O número, no entanto, pode sofrer alterações devido às movimentações da janela de transferências.

Os atacantes Endrick, Vini Jr, Rodrygo, Reinier e o zagueiro Éder Militão são os brasileiros que estão inscritos pelo Real Madrid para as disputas. O ex-Palmeiras e o defensor se recuperam de lesão, por isso não estão nas disputas do Mundial de Clubes. Já o ex-Flamengo não teve seu nome inserido na lista para torneio.

Vini Jr, Militão, Endrick e Rodrygo são os quatro dos cinco brasileiros no elenco do Real Madrid em La Liga (Foto: Divulgação/ Real Madrid)

Além do time de Xabi Alonso, Barcelona, Atletico de Madrid, Villarreal, Real Betis, Sevilla e o recém-promovido à primeira divisão Real Oviedo também contam com jogadores vindos do Brasil. São eles: o atacante Raphinha (Barcelona), ponta Samuel Lino (Atletico de Madrid), o zagueiro Natan (Real Bétis), o goleiro Luiz Jr (Villareal), o zagueiro Marcão (Sevilla) e o atacante Alemão (Real Oviedo).

Até o momento, sete atacantes, um goleiro e três zagueiros irão disputar os jogos da primeira divisão de La Liga na próxima temporada.

O Campeonato Espanhol terá início no fim de semana dos dias 16 e 17 de agosto e com encerramento no dia 24 de maio de 2026. Os clássicos entre Barcelona e Real Madrid já têm as datas definidas: 26 de outubro de 2025 e 10 de maio de 2026. Veja o calendário completo aqui.

Veja os brasileiros que disputarão a La Liga 2025/26

Endrick - Real Madrid

Luiz Jr - Villareal

Marcão - Sevilla

Militão - Real Madrid

Natan - Real Bétis

Raphinha - Barcelona

Reinier - Real Madrid

Rodrygo - Real Madrid

Samuel Lino - Atleti

Vinicius Jr - Real Madrid

Alemão - Real Oviedo

Veja datas da 1ª rodada e da 38ª rodada do Campeonato Espanhol

1ª rodada

Alavés x Levante

Athletic Bilbao x Sevilla

Celta de Vigo x Getafe

Girona x Rayo Vallecano

Espanyol x Atlético de Madrid

Mallorca x Barcelona

Elche x Betis

Real Madrid x Osasuna

Valencia x Real Sociedad

Villarreal x Oviedo

38ª rodada

Alavés x Rayo Vallecano

Betis x Levante

Celta de Vigo x Sevilla

Espanyol x Real Sociedad

Getafe x Osasuna

Mallorca x Oviedo

Real Madrid x Athletic Bilbao

Villarreal x Atlético de Madrid

Valencia x Barcelona

Girona x Elche

