menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do Real Madrid sofre acidente doméstico e causa frenesi

Jogador é peça-chave na equipe de Xabi Alonso

Valverde comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, pela La Liga
imagem cameraValverde comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
18:33
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Astro do Real Madrid, Federico Valverde sofreu um acidente doméstico e causou um frenesi entre os torcedores merengues nas redes sociais. Em uma brincadeira com o filho, o meia uruguaio escorregou e bateu com as costas no chão após chutar uma bola.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Napoli anuncia grave lesão muscular de astro, que passará por cirurgia

Na sequência, Valverde se contorceu no chão com as mãos na região da lombar às vésperas da estreia do Real Madrid na La Liga. As imagens foram compartilhadas por Mina Bonino, esposa do jogador, após a queda não ter provocado um cenário mais sério.

Apesar do susto, Valverde segue com a saúde intacta e é esperado entre os titulares do Real Madrid contra o Osasuna, nesta terça-feira (19). O uruguaio deve ter a companhia de Tchouameni e Arda Güler no início do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No Mundial de Clubes, Valverde foi um jogador chave para o Real Madrid de Xabi Alonso, sendo titular nos seis jogos disputados e preservado por apenas 16 minutos. Com a saída de Modric, o uruguaio deve se tornar o capitão da equipe.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Valverde lamenta pênalti desperdiçado em Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial
Valverde lamenta pênalti desperdiçado em Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias