Astro do Real Madrid sofre acidente doméstico e causa frenesi
Jogador é peça-chave na equipe de Xabi Alonso
Astro do Real Madrid, Federico Valverde sofreu um acidente doméstico e causou um frenesi entre os torcedores merengues nas redes sociais. Em uma brincadeira com o filho, o meia uruguaio escorregou e bateu com as costas no chão após chutar uma bola.
Na sequência, Valverde se contorceu no chão com as mãos na região da lombar às vésperas da estreia do Real Madrid na La Liga. As imagens foram compartilhadas por Mina Bonino, esposa do jogador, após a queda não ter provocado um cenário mais sério.
Apesar do susto, Valverde segue com a saúde intacta e é esperado entre os titulares do Real Madrid contra o Osasuna, nesta terça-feira (19). O uruguaio deve ter a companhia de Tchouameni e Arda Güler no início do Campeonato Espanhol.
No Mundial de Clubes, Valverde foi um jogador chave para o Real Madrid de Xabi Alonso, sendo titular nos seis jogos disputados e preservado por apenas 16 minutos. Com a saída de Modric, o uruguaio deve se tornar o capitão da equipe.
