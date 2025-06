Ex-Internacional, Alemão luta por acesso na La Liga com o Real Oviedo através dos playoffs da segunda divisão da Espanha. Em coletiva com participação do Lance! como único veículo brasileiro, o centroavante comentou sobre os próximos compromissos com o Almería, mas também sobre as chances de uma vaga na Seleção Brasileira sob comando de Ancelotti.

Artilheiro do Oviedo com 14 gols na temporada, Alemão explicou sua saída do Internacional no meio de 2023 e comentou sobre a chegada no futebol espanhol. Além disso, o brasileiro projetou os confrontos do mata-mata.

- Estava jogando no Internacional, mas eu levava uma temporada e meia sem jogar muito. Contrataram jogadores como Valencia, Luiz Adriano. Precisava sair, pois precisava jogar. Tive a oportunidade junto ao grupo do Pachuca, que fez minha contratação. E me deram a oportunidade de vir ao Oviedo. Desde que cheguei, me encantei pela cidade, pelo clube, pela competição. Um nível muito alto que me fez trabalhar muito para subir meu nível como jogador. Creio que consegui isso e sigo trabalhando para melhorar em todos os aspectos individuais e coletivos. Vivemos os playoffs no último ano e foi um grande ambiente desde a cidade e quase conseguimos o objetivo. É um torneio diferente da Liga regular.

Alemão também abriu o jogo sobre como vê a chance de buscar uma vaga na Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. O atacante foi sincero e vê poucas oportunidades na fase atual, mas sonha em melhorar o nível de seu futebol para ser visto por Ancelotti.

- Estão dizendo muito em Brasil que é o treinador mais vencedor na Seleção mais vencedora da história. Nas últimas Copas, o Brasil não conseguiu chegar ao seu nível máximo e creio que Ancelotti vai acrescentar muito em competitividade. É um treinador que já passou por tudo e vai poder ajudar muito a Seleção. Vem em um bom momento. É o primeiro treinador estrangeiro da Seleção Brasileiro e não havia nome melhor para isso. Buscaremos subir (de divisão). Creio que me falta muito em termos de nível para chegar na Seleção Brasileira, mas é seguir trabalhando para buscar meu melhor momento, meu melhor nível de jogo e quando estiver no máximo nível do futebol mundial, possa ter essa oportunidade e chegar a um posto tão grande no meu país.

No sábado (7), Alemão entra em campo pelo Oviedo e visita o Almería pelo jogo de ida da semifinal dos playoffs da La Liga. O confronto de volta valendo uma vaga na decisão ocorre na quarta-feira (11).

Veja outras respostas de Alemão

Playoffs

- Serão jogos decididos no detalhe. Foi assim no último ano e creio que pode ser assim esse ano também. Todos os confrontos que tivemos contra Almeria, Santander ou Mirandês foram partidos difíceis decididos em ocasiões pontuais. São duas partidas, a final são 180 minutos e que temos que entrar com a cabeça em ganhar os jogos. Não podemos jogar esperando que eles falhem. São partidos que vão exigir nosso máximo nível e vamos viver isso ao lado da nossa torcida e clube, que estão nos ajudando.

Santi Cazorla

- É um jogador que não há muitas coisas para falar. Todos já o conhecem e sabem a qualidade que têm e o que acrescenta nas partidas, seja na bola parada, seja no jogo normal. Sua qualidade nos ajuda muito a gerar ocasiões ofensivas. Mudou o ambiente dos torcedores, que sempre esperavam esse momento que um dia pudesse voltar a vestir as cores do Oviedo. Todos o amam muito. É um jogador que é muito grande, que pode atrair os torcedores junto conosco, é uma força a mais dentro do grupo e é incrível compartilhar o dia a dia com ele desde a última temporada. Voltou para nos ajudar a subir à primeira divisão e não vai deixar de desfrutar os partidos da elite. Não tenho certeza, mas não creio que vá se aposentar sem viver isso com o Oviedo.

Estádio que sonha jogar na próxima temporada

- Espero conhecer todos os estádios, aproveitar em campo na próxima temporada e gostaria de enfrentar o Real Madrid, pois é uma equipe a qual eu sempre via os jogos no Brasil. Enfrentar o Real Madrid seria um sonho que pode se tornar realidade.

