Endrick vira assunto após gol de joia do Real Madrid: ‘Novo Benzema’

Gonzalo García foi mais uma vez essencial para o Real Madrid no Mundial de Clubes. A jovem promessa das categorias de base do clube merengue marcou o gol da vitória sobre a Juventus por 1 a 0, nesta terça-feira (1), e garantiu o acesso as quartas de final do torneio da Fifa. O feito repercutiu nas redes sociais e trouxe à tona o nome de Endrick.

Torcedores brasileiros lamentaram o atual momento de Gonzalo García. O jovem atacante espanhol foi apontado como concorrente direto do brasileiro por uma vaga no estrelado ataque do Real Madrid. Ambos devem disputar oportunidades ao longo da próxima temporada.

Vale destacar, que a equipe merengue está sobre nova gestão. O ex-jogador Xabi Alonso assumiu o posto de técnico do clube após a saída de Carlo Ancelotti. Com Endrick machucado, Gonzalo está tendo a oportunidade de mostrar serviço antes do brasileiro. Já foram três gols e uma assistência marcados no torneio da Fifa. Veja a repercussão abaixo:

Lesão de Endrick

Endrick foi substituído com dores musculares na partida contra o Sevilla, no meio de maio, válida por La Liga, e os exames detectaram lesão. Em nota, o Real Madrid explicou a gravidade.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da perna direita. Aguardando evolução".

O brasileiro se juntou ao elenco do Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes no último sábado (28). Ele não foi relacionado para o confronto contra a Juventus, pois segue em tratamento da lesão sofrida na reta final de La Liga.

Real Madrid nas quartas do Mundial

Em campo, Gonzalo García foi decisivo para o clube espanhol. Após um empate sem gols na primeira etapa, a equipe de Xabi Alonso voltou a todo vapor para o segundo tempo, e com um amplo domínio, conseguiu venceu sem passar grandes sufocos.

O autor do gol da vitória da equipe merengue foi a joia das categorias de base. Gonzalo marcou de cabeça após um cruzamento na medida de Trent Alexander-Arnold, aos 54 minutos. Com o resultado, o Real Madrid avançou paras as quartas de final do Mundial de Clubes.

Agora, o técnico Xabi Alonso prepara o time para enfrentar o vencedor do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey, no sábado 17h (de Brasília). As duas equipes decidem a classificação ainda nesta terça-feira (1), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlata, nos Estados Unidos.