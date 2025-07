Melhores momentos: veja os lances de Real Madrid 1 x 0 Juventus

No retorno de Mbappé ao Real Madrid, quem roubou a cena diante da Juventus foi o jovem Gonzalo García. O substituto do craque voltou a brilhar e marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), qualificando os Merengues às quartas de final do Mundial de Clubes. Veja os lances no vídeo acima.

O astro francês estava no banco de reservas e retornou depois de um problema de saúde já na segunda metade, vendo antes o jovem centroavante marcar seu terceiro gol em quatro jogos no torneio. O triunfo mandou a Velha Senhora para casa e colocou a equipe de Xabi Alonso nas quartas de final, aguardando o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1x0 Juventus

Oitavas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA)

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak-POL (árbitro); Tomasz Listkiewicz-POL e Adam Kupsik-POL (auxiliares); Espen Eskas-NOR (quarto árbitro); Tomasz Kwiatkowski-POL, Ivan Bebek-CRO e Khamis Al Marri-CAT (VAR)

🥅 Gol: Gonzalo García (RMA - 9' 2T)

🟨 Cartão amarelo: Jude Bellingham (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪⚪ REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Fran García; Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Arda Güler (Luka Modric) e Federico Valverde (Dani Ceballos); Vini Jr e Gonzalo García (Kylian Mbappé)



⚪⚫ JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor)

Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Daniele Rugani (Federico Gatti) e Lloyd Kelly (Nico González); Alberto Costa, Manuel Locatelli (Weston McKennie), Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição (Filip Kostic) e Kenan Yildiz (Teun Koopmeiners); Randal Kolo Muani

