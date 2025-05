Um jogador pode ter aliados dentro e fora de campo para melhorar seu desempenho. Diversos fatores interferem na perfomance, sendo um deles a bola usada nas competições. Com essa preocupação, a La Liga lançou a Órbita, bola que será usada na temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol, em parceria com a Puma.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luciana Soares, diretora de marketing da Puma, detalhou sobre o processo de criação da bola, as necessidades encontradas e as motivações para as modificações, além de todo o estudo feito a fim de melhorar a performance do jogador nas disputas válidas pelo campeonato e o design da peça.

— A nova bola simboliza o passado, o presente e o futuro da competição, com uma identidade visual forte e profundamente representativa.

Desenvolvida com tecnologia de ponta, a Órbita garante desempenho excepcional em qualquer condição de jogo. Além disso, traz uma linguagem visual completamente renovada, com novas cores e códigos gráficos, apostando em uma estética carregada de simbolismo e que rompe com padrões visuais convencionais.

— A nova bola de LaLiga 2025/2026 foi desenvolvida com tecnologia de ponta para oferecer desempenho superior em campo. Sua estrutura conta com 12 gomos grandes, selados sem costura, o que otimiza a aerodinâmica e proporciona uma trajetória mais estável e precisa. A superfície é composta por poliuretano texturizado em 3D, com espessura de 1,1 mm, garantindo mais aderência, sensibilidade e controle em cada toque. A construção moldada por alta frequência assegura maior durabilidade e resposta explosiva. A bola ainda conta com a certificação Fifa Quality Pro, atendendo aos mais altos padrões internacionais de qualidade — revelou Luciana.

Ao Lance!, a diretora de marketing da Puma também abordou como foi todo o processo e quais foram os profissionais envolvidos na criação. Luciana revelou que houve comparação com modelos anteriores para se chegar na conclusão qual seria o mais indicado para a nova versão.

Antes de ser lançada oficialmente, a Órbita passou por diversos testes, inclusive em campo, que avaliaram alguns pontos, como resistência, estabilidade e velocidade em campo em diferentes condições climáticas. Fator importante, visto que na Espanha alguns estádios são afetados por nevascas, além de calor extremo.

— O processo de desenvolvimento partiu de um trabalho conjunto com atletas, treinadores e especialistas, que forneceram feedback técnico sobre o desempenho das versões anteriores. A partir disso, foram identificadas as principais necessidades de melhoria: aprimoramento da aerodinâmica, maior sensibilidade ao toque, visibilidade superior e uma estética atualizada que refletisse a identidade visual contemporânea de LaLiga. O desenvolvimento envolveu uma integração entre engenharia de materiais, design gráfico e validação prática. O trabalho foi realizado em colaboração com especialistas e atletas, sempre com o objetivo de traduzir o espírito de LaLiga em um produto que alia emoção, inovação e excelência esportiva.

— A bola passou por uma série de testes técnicos, tanto em laboratório quanto em campo, para assegurar sua performance em diferentes situações. Os testes avaliaram aspectos como resistência, controle, estabilidade de voo e desempenho em gramados variados e sob diferentes condições climáticas. Esses ensaios garantiram que a bola atendesse aos mais altos padrões de exigência profissional.

Para Luciana, a combinação de tecnologia e materiais de ponta pode favorecer em um jogo mais técnico e fluido, o que é benéfico tanto para o jogador, quanto para a liga. A superfície é feita de poliuretano texturizado em 3D com espessura de 1,1 mm, melhorando de forma significativa o toque, a aderência e a sensibilidade nos pés dos jogadores.

A textura não é apenas funcional — ela também recebeu atenção especial em seu acabamento visual e gráfico. As cores foram escolhidas não apenas por inovar no design, mas principalmente maximizar a visibilidade da bola em diferentes condições climáticas e de jogo.

— Essa combinação de tecnologia e materiais resulta em uma bola que favorece um jogo mais técnico e fluido. A trajetória previsível e o controle refinado contribuem para a performance dos atletas em campo, enquanto a escolha das cores — PUMA White, Coral, PUMA Black e Turquesa — maximiza a visibilidade em diferentes condições de jogo. Isso beneficia não apenas os jogadores, mas também árbitros e torcedores, elevando a experiência da competição como um todo.

— O novo design da bola é carregado de simbolismo e rompe com padrões visuais convencionais. Cada símbolo gravado representa valores centrais do futebol, como paixão, inclusão, fair play e força. A escolha cromática — PUMA White, Coral, PUMA Black e Turquesa — foi feita com o objetivo de garantir impacto visual em campo e traduzir uma identidade marcante e moderna — concluiu Luciana.

Barcelona é campeão da temporada 2024/25

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação vem com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Agora, os Culés se isolam na primeira colocação e sem mais chances de ser alcançado pelo Real Madrid.

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Se fizermos o recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

A conquista foi de forma contundente, sem deixar dúvidas acerca da campanha da equipe. Mesmo com problemas financeiros, o time se uniu e mostrou que é, hoje, o melhor do país. Prova disso é que os Culés venceram os quatro clássicos contra o Real Madrid na temporada. Dois deles foram pro La Liga, um pela Copa do Rei e outro pela Supercopa da Espanha.