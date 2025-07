Rodrygo vive nova frustração com o Real Madrid no Mundial

Rodrygo viveu um novo dia frustrante com o Real Madrid no Mundial de Clubes ao não entrar em campo contra a Juventus. Assim como na partida diante do Pachuca, o brasileiro permaneceu durante os noventa minutos no banco de reservas da equipe de Xabi Alonso.

Na terça-feira (1º), Xabi Alonso promoveu apenas três das cinco substituições possívels no Real Madrid, e Rodrygo não foi utilizado. O treinador optou pelas entradas de Mbappé no ataque, além de Modric e Dani Ceballos no meio.

No Mundial de Clubes, Rodrygo participou apenas de 88 minutos com a camisa do Real Madrid, que já disputou quatro jogos na competição. O brasileiro foi titular apenas na estreia, em que contribuiu com uma assistência.

O retorno de Mbappé e a grande fase vivida por Gonzalo García explicam o espaço reduzido de Rodrygo nas oitavas de final do Mundial. O atacante perdeu o posto de titular e vê a competição por vaga aumentar em relação a temporada passada.

Futuro de Rodrygo no Real Madrid

Com contrato até junho de 2027, Rodrygo segue com o futuro indefinido no Real Madrid para a próxima temporada. O brasileiro foi sondado por outros clubes europeus, embora os espanhóis não tenham uma proposta oficial pelo jogador.

