O técnico do Barcelona, Hansi Flick, manifestou sua insatisfação com o gesto do atacante Lamine Yamal durante a comemoração do título espanhol. O jogador de 18 anos foi flagrado agitando a bandeira da Palestina no desfile em carro aberto pelas ruas de Barcelona na última segunda-feira (11), após a conquista da La Liga.

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Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (12), antes da partida contra o Alavés, o treinador alemão foi questionado sobre a imagem que viralizou nas redes sociais. Flick afirmou que não gosta de misturar política e esporte e revelou que já conversou com o jovem atleta sobre o ocorrido.

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— Este é um assunto que eu geralmente não gosto. Conversei com ele e disse: 'Se você quer fazer isso, é sua decisão, você já tem idade suficiente. Você tem 18 anos.' Acho que, jogando futebol, dá para ver o que as pessoas esperam de nós. Quando vi a multidão e as pessoas nas ruas, e as lágrimas em seus olhos, foi inacreditável — disse o treinador.

Yamal com a bandeira da Palestina (Foto: Pep Morata/Mundo Deportivo)

Yamal já se posicionou contra xenofobia e intolerância

O posicionamento de Yamal não é isolado. Em março deste ano, o jogador já havia se manifestado publicamente após sofrer com cânticos islamofóbicos durante um amistoso da Espanha contra o Egito. Na ocasião, parte da torcida entoou frases como "quem não pula é muçulmano".

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Em suas redes sociais, o atleta rebateu: — Eu sou muçulmano. Ontem, no estádio, ouvi os cânticos. Sei que era para a equipe rival e não era algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, não deixa de ser uma falta de respeito e algo intolerável — declarou na época.

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