Futebol Internacional

Após temporada sem títulos, Florentino Pérez convoca coletiva de imprensa

Clube não especificou quais assuntos deve abordar

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/05/2026
12:10
Florentino Pérez - Real Madrid
imagem cameraFlorentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Franck Fife/AFP)
O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (12) que o presidente Florentino Pérez concederá uma coletiva de imprensa às 13h (de Brasília) na Cidade Real Madrid. O comunicado foi divulgado pelo clube com poucas horas de antecedência, algo incomum para o mandatário, que raramente fala publicamente.

A aparição ocorrerá após uma reunião do Conselho de Administração. O clube não especificou os temas que serão abordados, limitando-se a informar que Florentino Pérez falará com os jornalistas na sala de imprensa do centro de treinamento.

Real Madrid vive crise na temporada

A temporada 2025/26 do Real Madrid foi uma das piores da história recente do clube. Pela segunda vez consecutiva, a equipe terminou o ano sem conquistar nenhum título importante. Na La Liga, viu o Barcelona ser campeão com folga. Na Champions League, foi eliminado nas quartas de final para o Bayern de Munique.

O ambiente nos bastidores também foi turbulento. Nas últimas semanas, vieram à tona episódios como a briga entre Valverde e Tchouaméni, que terminou com o uruguaio indo ao hospital após levar um soco do francês. O caso se somou a outros conflitos internos, incluindo o tapa de Antonio Rüdiger em Álvaro Carreras e a polêmica viagem de Mbappé à Itália durante o período de recuperação de lesão.

Diante desse cenário, a diretoria convocou a reunião do Conselho de Administração para fazer uma profunda reflexão sobre os rumos do clube. Espera-se que Florentino Pérez apresente um panorama da temporada e aborde tanto os aspectos esportivos quanto os administrativos.

