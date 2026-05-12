Após temporada sem títulos, Florentino Pérez convoca coletiva de imprensa
O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (12) que o presidente Florentino Pérez concederá uma coletiva de imprensa às 13h (de Brasília) na Cidade Real Madrid. O comunicado foi divulgado pelo clube com poucas horas de antecedência, algo incomum para o mandatário, que raramente fala publicamente.
A aparição ocorrerá após uma reunião do Conselho de Administração. O clube não especificou os temas que serão abordados, limitando-se a informar que Florentino Pérez falará com os jornalistas na sala de imprensa do centro de treinamento.
Real Madrid vive crise na temporada
A temporada 2025/26 do Real Madrid foi uma das piores da história recente do clube. Pela segunda vez consecutiva, a equipe terminou o ano sem conquistar nenhum título importante. Na La Liga, viu o Barcelona ser campeão com folga. Na Champions League, foi eliminado nas quartas de final para o Bayern de Munique.
O ambiente nos bastidores também foi turbulento. Nas últimas semanas, vieram à tona episódios como a briga entre Valverde e Tchouaméni, que terminou com o uruguaio indo ao hospital após levar um soco do francês. O caso se somou a outros conflitos internos, incluindo o tapa de Antonio Rüdiger em Álvaro Carreras e a polêmica viagem de Mbappé à Itália durante o período de recuperação de lesão.
Diante desse cenário, a diretoria convocou a reunião do Conselho de Administração para fazer uma profunda reflexão sobre os rumos do clube. Espera-se que Florentino Pérez apresente um panorama da temporada e aborde tanto os aspectos esportivos quanto os administrativos.
