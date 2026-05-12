Em alta no Bournemouth, Rayan tem recebido diversas flores pela sua grande atuação pela equipe. Desta vez, foi a vez de Jermain Defoe, ex-atacante da seleção inglesa e ídolo do Tottenham, comparar o ex-Vasco com Gareth Bale, lenda do Real Madrid, com quem dividiu o vestiário nos Spurs. Em entrevista ao programa "Monday Night Football", da "Sky Sports", Defoe, que foi companheiro de Bale no Tottenham, fez questão de destacar as qualidades do brasileiro.

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– Ele tem sido brilhante. É tão dinâmico, rápido, forte, nunca se esquiva de um duelo individual. Adoro jogadores assim. Eficiente na frente do gol, ele tem sido incrível. Este é um garoto que pode chegar ao próximo nível – afirmou Defoe.

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– Vou fazer uma afirmação ousada, mas ele me lembra o Gareth Bale. Ele é tão natural, é a coisa mais difícil no jogo correr por todo o campo e atrair a atenção dos adversários. Há muitos jogadores, como Messi e Hazard, que mantêm a bola perto do corpo enquanto driblam, mas ele a desarmou e ficou com ela – completou.

Rayan quebra recorde na Premier League

Rayan colocou seu nome nos livros de história da Premier League. Ao anotar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fulham no último sábado (9), o jovem de 19 anos superou uma marca histórica no Campeonato Inglês. O jogador se tornou o atleta sul-americano mais jovem da história a marcar em três partidas consecutivas na competição. O recorde anterior era de Gabriel Jesus, que, em 2017, pelo Manchester City, balançou as redes contra Leicester, West Brom e Watford aos 20 anos e um mês. Rayan alcançou o feito com apenas 19 anos e nove meses.

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Desde que chegou à Inglaterra, os números do brasileiro impressionam pela regularidade: são cinco gols e duas assistências em apenas 13 jogos disputados. Ele começou a jogar pelo Bournemouth no fim de janeiro e, desde então, não perdeu nenhuma partida.

Rayan, destaque do Bournemouth, fecha placar com gol no final do jogo (Foto: Divulgação/Bournemouth)

A ascensão meteórica levou o Bournemouth da 13ª para a 6ª posição, somando 55 pontos. O objetivo agora é ousado: tirar a diferença de quatro pontos para o Aston Villa (59 pts) e beliscar uma vaga inédita na fase de grupos da Champions League.

O Bournemouth não é derrotado na Premier League desde o dia 3 de janeiro, quando perdeu por 3 a 2 para o líder Arsenal. De lá para cá, foram 16 jogos na liga inglesa, com oito vitórias e oito empates. É a maior invencibilidade no momento entre todos os times das cinco principais ligas da Europa.

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