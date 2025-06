O Chelsea tem um acordo para contar com o ponta-esquerda Jamie Gittens, atualmente no Borussia Dortmund, segundo o jornal estadunidense "The New York Times". Os dois clubes acordaram o valor do contrato, cujo valor ainda não foi divulgado. A contratação deve ser efetuada após a conclusão dos exames médicos.

A proposta foi feita no começo do mês, em 7 de junho, com duração de sete temporadas. Apesar de todos os envolvidos já terem aprovado isso desde então, os Blues não conseguiram resolver todas as tratativas com o time alemão antes do dia 10 de junho, data-limite da janela de transferência especial feita para o Mundial de Clubes, do qual ambos participam.

O Chelsea já contratou, para a próxima temporada, o atacante Liam Delap, do Ipswich Town, e terá a chegada de Dario Essugo, Estêvão, Mamadou Sarr e Kendry Paez, vindos de acordos pré-existentes. Segundo o "The Athletic", as prioridades do clube inglês no mercado agora são, além de um ponta esquerdo que seja destro – que se encaixa no perfil de Gittens –, um atacante versátil. Por isso, o Chelsea acertou a chegada de João Pedro, que estava no Brighton, para as disputas do Mundial.

Jamie Gittens é uma das joias do Borussia Dortmund (Foto: Nicolas Tucat/Getty Images)

🔢 Veja números de Jamie Gittens, futura contratação do Chelsea

O inglês Gittens até chegou a fazer dois jogos nas categorias de base do Manchester City, mas foi na Alemanha, especificamente no Borussia Dortmund, que fez sua carreira. Pelo profissional, fez 107 partidas ao longo de quatro temporadas, marcando 17 gols e dando 14 assistências, somadas as atuações pelo Mundial de Clubes, Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha.

⚽ Sequência de Chelsea e Borussia no Mundial de Clubes

O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1, no último sábado (28), no Bank of America Stadium, nas oitavas de final, e agora enfrenta o Palmeiras, que venceu o Botafogo, nas quartas de final do Mundial. O lateral-direito Reece James abriu o placar a partir de uma cobrança de falta no segundo tempo. Após uma longa paralisação por conta de risco de raios, Di María empatou a partida aos 49 minutos. Na prorrogação, os Blues aproveitaram a superioridade numérica após a expulsão de Prestianni e derrotaram os portugueses com gols de Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall.

O Borussia, por sua vez, enfrenta o Monterrey, do México, pelas oitavas de final. O time alemão foi o primeiro colocado do Grupo F, que também teve Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai.