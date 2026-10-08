Clubes ingleses temem interferência política em caso Manchester City

Alguns clubes da Premier League demonstraram preocupação com uma possível interferência política no processo envolvendo o Manchester City. De acordo com a "BBC", dirigentes ficaram surpresos com declarações do primeiro-ministro britânico Andy Burnham, que manifestou preocupação com a possibilidade de os proprietários do clube deixarem a equipe após a condenação por violações das regras financeiras da liga.

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Burnham afirmou à BBC que ficaria "realmente preocupado" caso os donos do Manchester City decidissem vender o clube. As declarações provocaram questionamentos entre dirigentes de outras equipes sobre o motivo das manifestações e sobre o possível impacto delas no processo de recurso.

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Dirigentes questionam declarações de Burnham

Fontes ouvidas pela BBC classificaram os comentários do primeiro-ministro como inadequados e demonstraram preocupação com a possibilidade de influência política sobre um processo que, formalmente, é independente.

Um dirigente afirmou que havia preocupação entre os clubes porque todos conhecem a dimensão geopolítica dos investimentos dos proprietários do Manchester City no Reino Unido, mas ressaltou que o caso envolve especificamente as regras do futebol.

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— Todos teriam algum grau de preocupação. Quanto dependeria de quanto você interpreta esse comentário. Acho que todos estão preocupados. Porque ninguém é ingênuo. Entendemos a geopolítica também. Entendemos o investimento que eles fizeram no nosso país. Acho que ninguém poderia duvidar disso ou criticar. Mas isso é diferente, isso é esporte, este é o nosso esporte nacional.

Outro dirigente, porém, avaliou que a repercussão sobre a relação entre Burnham e o Manchester City tornaria qualquer interferência praticamente impossível.

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Andy Burnham é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Primeiro-ministro diz que processo deve ser independente

Após a repercussão das declarações, Burnham afirmou que não tentou minimizar a gravidade das conclusões contra o Manchester City. O primeiro-ministro também defendeu que o processo siga de maneira independente.

— Não diminui a seriedade das conclusões. São conclusões que precisam ser consideradas com muito cuidado e seriedade, e então o processo que as considera precisa ser totalmente independente. Eu disse isso na semana passada e vou repetir novamente. Acho que cabe a todos agora deixar o processo seguir seu curso.

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Burnham explicou ainda que suas declarações sobre um possível impacto dos problemas do Manchester City nos investimentos em Manchester deveriam ser separadas da questão esportiva.

— Fui questionado sobre investimentos mais amplos. Acho importante separar as questões do futebol dos investimentos mais amplos. As questões do futebol precisam ser analisadas integralmente e sem qualquer dúvida.

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O governo britânico também reforçou que ninguém está acima das regras e que o processo independente deve ser respeitado. O comunicado do gabinete do primeiro-ministro afirmou que, caso sejam estabelecidas irregularidades, os responsáveis devem sofrer as consequências apropriadas.

Andy Burnham é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Caso Manchester City segue em processo de recurso

O Manchester City foi considerado culpado por uma comissão independente após uma audiência que durou 42 dias em 2024. A decisão foi anunciada no mês passado, e uma audiência específica para definir possíveis sanções ainda será realizada.

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O clube recorreu da decisão e continua negando qualquer irregularidade. O recurso será analisado por uma junta de apelação independente, separada da comissão que conduziu o julgamento inicial.

A disputa também ganhou dimensão política por causa da relação de Burnham com o clube. Antes de assumir o cargo de primeiro-ministro neste ano, ele foi prefeito da região metropolitana de Manchester entre 2017 e 2026 e defendeu investimentos do Golfo como forma de impulsionar a economia local.

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A relação entre o investimento dos proprietários do Manchester City e o desenvolvimento econômico da cidade passou a ser novamente discutida depois das declarações. Ao mesmo tempo, dirigentes e autoridades britânicas passaram a ressaltar que a questão esportiva deve permanecer separada dos interesses econômicos e diplomáticos envolvendo o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos.

Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

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