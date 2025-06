Mundial será a “última dança” de Di María pelo Benfica

O Mundial de Clubes da FIFA será o último ato de Ángel Di María pelo Benfica. O jogador, campeão do mundo em 2022, já anunciou que retornará ao Rosario Central após o fim da competição. Confira um pouco da trajetória do craque argentino no futebol europeu.

Angel Di Maria of SL Benfica seen in action during the Liga Portugal Betclic football match between SL Benfica and Sporting CP at Estadio da Luz. Final score; SL Benfica 1:1 Sporting CP.

Di María chegou ao Benfica no ano de 2007 depois de duas temporadas pelo Rosario Central. O cluble português pagou cerca de 6 milhões de euros no meia, que foi contratado para substituir Simão Sabrosa. O argentino demorou a se adaptar completamente e não conseguiu assumir a titularidade nas duas primeiras temporadas.

O meia só conseguiu mostrar de fato para o que veio na terceira temporada pelo Benfica, em 2009/10. Após a chegada de Jorge Jesus, Di María assumiu a titularidade do time e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Português. De quebra, foi eleito o melhor jogador do campeonato. O grande desempenho chamou atenção do Real Madrid, e o meia foi vendido por cerca de 25 milhões de euros.

Real Madrid

A passagem do jogador pelo clube merengue foi marcante. Di María entrou em campo 194 vezes, marcou 37 gols e conquistou seis títulos, o mais importante foi a Champions League de 2013/14, quando o argentino brilhou na final e foi um dos melhores jogadores em campo. Depois de cinco temporadas, o meia foi negociado com o Manchester United por 59,7 milhões de libras.

Manchester United

O United foi o clube europeu onde Di María pior performou e um fator extra-campo foi fundamental para o mau desempenho. Em fevereiro de 2015, intrusos arrombaram um portão na tentativa de entrarem na casa de Di María. A família do jogador ficou muito assustada, e a esposa do argentino chegou a dizer que a vida em Manchester era horrível.

Outro fator que Di María indica como preponderante para não ter dado certo no United é a relação com Louis Van Gaal, treinador do time na época. O argentino reclama que foi colocado em posições diferentes em vários momentos e que isso foi prejudicial para o seu rendimento. Dessa forma, o camisa 7 ficou apenas uma temporada no clube inglês e se transferiu para o PSG.

PSG

O clube francês foi onde Di María mais jogou. Em quatro temporadas, fez 295 jogos e 92 gols. O jogador foi um grande personagem de uma era importante do clube, que chegou à final da Champions League de 2019/20. Além disso, conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da França, quatro Copas da Liga e cinco Supercopas da França. A última temporada de Di María no PSG foi em 2021/22, quando resolveu se transferir para a Juventus.

Juventus

A passagem pela Velha Senhora foi de apenas uma temporada. O jogador já estava passando por um viés de queda e não conseguiu ser determinante para os objetivos do clube. Na Juventus, Di María não conquistou nenhum título, fez 40 jogos e marcou oito gols.

Retorno ao Benfica

Após o título da Copa do Mundo de 2022, Di María resolveu retornar ao clube que abriu as portas para ele no futebol europeu. Desde que voltou, o argentino jogou duas temporadas, com 91 jogos, 25 gols e 22 assistências. Di María ainda conseguiu conquistar a Taça da Liga em 2024/25 e a Supercopa de Portugal em 2023.

O Rosário Central, clube que revelou Di María, anunciou que o jogador retornará ao clube no fim do Mundial de Clubes. Dessa forma, a competição é a grande chance do meia conquistar um título de expressão internacional pelo Benfica e encerrar sua passagem pelo futebol europeu com chave de ouro.

Argentina

Na seleção, Di María foi um dos maiores nomes da geração. Junto com Lionel Messi, o jogador foi peça fundamental nas conquistas de duas Copas América e uma Copa do Mundo, inclusive marcando gol em duas das três finais. Além disso, foi peça fundamental na campanha da Argentina na Copa de 2014, quando perdeu a final para a Alemanha. Foram 145 partidas e 31 gols pela seleção principal.