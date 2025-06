Se Jude Bellingham ainda não conseguiu se destacar pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, outro membro de sua família teve êxito. Jobe, irmão mais novo do astro, brilhou com a camisa do Borussia Dortmund em sua primeira partida como titular pelo clube aurinegro.

continua após a publicidade

➡️ Reservas do Borussia assistem primeiro tempo do vestiário no Mundial; entenda

O jovem balançou as redes na vitória sobre o Mamelodi Sundowns por 4 a 3, pela segunda rodada do Grupo F. O bom desempenho no confronto lhe rendeu o Superior Player of the Match, prêmio dado pela Fifa ao melhor jogador em campo.

- O gol foi um bônus muito legal para a atuação. Estou feliz que ganhamos, mas ainda há muitas coisas nas quais precisamos melhorar, tanto eu, pessoalmente, quanto o time todo - afirmou o meio-campista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Jobe Bellingham, irmão de astro do Real Madrid, é eleito melhor em campo no Mundial (Foto: Reprodução)

👀 Quem é Jobe Bellingham, irmão de astro do Real Madrid que brilhou no Mundial?

Jobe chegou ao Borussia já no fechamento da janela especial para o Mundial, custando 30 milhões de euros (R$ 190 milhões na cotação atual), pagos junto ao Sunderland, clube que o adquiriu após o mesmo ter sido revelado pelo Birmingham. Em 2024/25, inclusive, o jovem foi crucial no retorno do clube inglês à Premier League, conquistado após superar Coventry City e QPR nos playoffs.

continua após a publicidade

Esta foi a primeira vitória do Borussia Dortmund no Mundial. O time havia empatado sem gols diante do Fluminense na rodada inicial, e com o triunfo deste sábado (21), chegou a quatro pontos, assumindo provisoriamente a liderança do Grupo F; o Tricolor cumpre seu compromisso diante do Ulsan Hyundai às 19h (de Brasília) e pode roubar o topo da chave.

Enquanto o caçula conseguiu a primeira atuação marcante, Jude ainda está em busca de seu ato de brilho. Na estreia do Real, o camisa 5 teve desempenho apagado e não conseguiu evitar o tropeço de seu time, em empate por 1 a 1 com o Al-Hilal. Neste domingo (22), os comandados de Xabi Alonso voltam a campo diante do Pachuca (MEX), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!