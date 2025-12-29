O Manchester City está prestes a concretizar sua primeira contratação para a janela de transferências de janeiro. Os representantes do atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, devem chegar a Manchester nesta segunda-feira (29) para finalizar os termos pessoais de um contrato de longa duração com o clube do Etihad Stadium. A informação é do jornal inglês "Sky Sports".

A negociação avançou rapidamente após o City iniciar conversas sobre o pagamento da cláusula de rescisão do atleta, estipulada em 65 milhões de libras (cerca de R$ 408 milhões). Acredita-se que esta cláusula tenha validade específica entre os dias 1º e 10 de janeiro, o que motiva a pressa da diretoria dos Citizens em selar o acordo antes da abertura oficial do mercado.

Concorrência e movimentações de mercado

Embora clubes como Liverpool, Manchester United, Chelsea e Tottenham tenham demonstrado interesse no ponta de 25 anos antes do Natal, o Manchester City foi o único a entrar em contato formal com o Bournemouth. O Chelsea desistiu da operação após consultas iniciais, enquanto o Tottenham redirecionou seu foco para outros alvos, deixando o caminho livre para a equipe de Pep Guardiola.

A chegada de Semenyo reforça o setor ofensivo dos Citizens em um momento estratégico da temporada, mas o planejamento do Manchester City para 2026 abrange outras áreas. No meio-campo, o clube busca um reserva para Tijjani Reijnders, prioridade intensificada pela lesão de Mateo Kovacic e pela incerteza sobre o futuro de Bernardo Silva.

Pep Guardiola comemora vitória do Manchester City (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Para a defesa, o City monitora Marc Guéhi visando a sucessão de John Stones a longo prazo. Já no gol, a tendência é a permanência de James Trafford como reserva de Gianluigi Donnarumma, embora o clube aceite negociar Stefan Ortega caso surjam propostas.

Temporada de Semenyo

Antoine Semenyo tem sido um dos destaques da Premier League, atraindo atenção por sua polivalência no ataque e capacidade de finalização. Na competição, o atacante soma nove gols, três assistências em 17 jogos.

Antoine Semenyo é alvo do United e do City (Foto: Paul ELLIS / AFP)

