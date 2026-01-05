Mercado da Bola: quando abre a janela de transferências do futebol em 2026?
Brasil terá um período maior que a Europa para fazer movimentações no elenco
Além de iniciar um novo ciclo, o ano novo marca o começo de um período importante para o futebol: a abertura da janela de transferências. Os principais clubes do mundo podem se movimentar no mercado da bola e contratar grandes reforços para os elencos.
Na Europa, as contratações podem ser realizadas de janeiro a fevereiro, sendo que cada liga estipula o prazo para as movimentações. No Brasil, o período se estende até março.
A abertura da janela de transferências também autoriza os clubes a oficializarem seus reforços nas respectivas ligas nacionais. Já anunciado por empréstimo ao Lyon, da França, Endrick poderá ter seu contrato registrado na Ligue 1 a partir de janeiro. O brasileiro, inclusive, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira.
Haverá, ainda, outro período para que os clubes realizem movimentações em seus respectivos elencos, além da janela de inverno - como é chamado o mercado da bola de janeiro pelos europeus.
Além das janelas da Europa, a Arábia Saudita, que passou a atrair o interesse de atletas do Brasil e também do mundo europeu, abrirá seu mercado a partir do primeiro dia de 2026, com prazo até 31 de janeiro, permitindo que os clubes do país aproveitem oportunidades no mercado de transferências.
Em baixa no Real Madrid, Vini Jr é um dos nomes ventilados no futebol árabe. O brasileiro não marca há 15 jogos seguidos.
Confira as datas de abertura e fechamento das principais janelas de transferência do futebol europeu
- Inglaterra (Premier League): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- Espanha (LaLiga): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- Alemanha (Bundesliga): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- França (Ligue 1): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- Itália (Serie A): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- Holanda (Eredivisie): 1º de janeiro a 2 de fevereiro
- Portugal (Primeira Liga): 1º de janeiro a 3 de fevereiro
- Turquia (Süper Lig): 1º de janeiro a 6 de fevereiro
- Bélgica (Jupiler Pro League): 5 de janeiro a 2 de fevereiro
- Suíça (Super League): 14 de janeiro a 16 de fevereiro
- Rússia (Premier Liga): 22 de janeiro a 19 de fevereiro
Janela de transferências no Brasil será diferente; veja datas
A abertura da janela do Brasil acontece nesta segunda-feira, dia 5, dias após o futebol europeu já começar suas movimentações. No entanto, ela será mais longa: até dia 3 de março. Desta forma, os clubes brasileiros conseguem atuar no mercado da bola após o fechamento da Europa.
- Brasil (Brasileirão): 5 de janeiro a 3 de março
