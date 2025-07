Atlético de Madrid anuncia novo dono da camisa 10; confira

O Atlético de Madrid anunciou o novo dono da camisa 10 rojiblanca, que pertencia ao argentino Ángel Correa. Trata-se de Álex Baena, que foi contratado no início de julho e já assumiu o icônico número, como oficializou o Atleti nesta segunda-feira (28), na apresentação do jogador. O meia custou R$ 269 milhões e é uma das grandes esperanças do time de Diego Simeone.

Antes de Baena, a camisa 10 do Atlético de Madrid estava vaga desde a saída de Ángel Correa, atacante argentino que usou o número por sete das dez temporadas em que defendeu o clube rojiblanco. Correa deixou os Colchoneros no atual mercado de transferências e fechou com o Tigres, do México. Antes do campeão mundial pela Argentina, Yannick Carrasco e Oliver Torres utilizaram a 10 brevemente. Arda Turan também foi detentor do mítico número.

Baena faz parte de um grande pacote de reforços que o Atlético de Madrid trouxe para a temporada 2025/26. Buscando rejuvenescer a equipe, os Colchoneros gastaram mais de R$ 900 milhões. Além de Almada e Baena, o clube anunciou Ruggeri, Johnny Cardoso, volante ex-Inter, Marc Pubill, Juan Musso e Dávid Hancko.

Álex Baena nos tempos de Villarreal (Foto: David Aliaga/NurPhoto via AFP)

Desempenho recente de Baena

Novo camisa 10 do Atlético de Madrid, Álex Baena ganhou destaque na última temporada, ao finalizar La Liga como principal assistente, com 14 passes para gols. Cria do Villarreal, Baena conquistou uma Liga Europa com o Submarino Amarelo e agora assina um vínculo de cinco anos com o Atleti. Os Colchoneros pagaram 42 milhões de euros (R$ 269 milhões na contação atual), além de bônus por metas a serem alcançadas.

