Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 14:54 • Berlim (ALE)

Não demorou muito para que a primeira zebra do mata-mata da Eurocopa aparecesse. Logo na abertura das oitavas de final, a Suíça superou a Itália por 2 a 0, no Olímpico de Berlim (ALE), em atuação dominante do começo ao fim do jogo. Freuler e Vargas foram os nomes dos gols.

Com o resultado, os comandados de Murat Yakin avançaram às quartas pela segunda edição seguida, e aguardam o vencedor de Inglaterra x Eslováquia. Além disso, encerraram um jejum de mais de 30 anos sem vencer os italianos. Já a equipe treinada por Luciano Spalletti, que defendia o título conquistado em 2020-21, decepciona novamente em uma competição de grande porte.

⚽ OS GOLS DO JOGO

Depois de um começo de primeiro tempo amarrado, a Suíça tomou conta do jogo a partir dos 30 minutos e abriu o placar justamente. Após linda jogada tramada de forma coletiva, Freuler pintou na área para receber belo passe de Vargas, dominar e finalizar de pé canhoto, superando Donnarumma.

Na volta do intervalo, Spalletti mexeu na Azzurra, colocando um time mais ofensivo ao apostar em Zaccagni, herói da fase de grupos. Só não contava com um lindo gol relâmpago de Vargas, que, com 25 segundos, acertou o ângulo italiano e matou o confronto. A pressão dos minutos restantes surtiu pouco efeito: o grande perigo veio em chance clara de Scamacca. Mesmo impedido, o atacante acertou a trave de Sommer.

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 2x0 Itália

Oitavas de final - Eurocopa

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 13h

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

⚽ Gols: Remo Freuler (37' 1ºT) e Rúben Vargas (1' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gianluca Mancini, Nicolò Barella e Stephan El Shaarawy (Itália)

⚽ ESCALAÇÕES

SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Yann Sommer; Fabian Schär, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Dan Ndoye (Vincent Sierro), Remo Freuler, Granit Xhaka e Michel Aebischer (Renato Steffen); Fabian Rieder (Leonidas Stergiou), Rúben Vargas (Steven Zuber) e Breel Embolo (Kwadwo Duah)

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian (Andrea Cambiaso); Bryan Cristante (Lorenzo Pellegrini), Nicolò Fagioli (Davide Frattesi) e Nicolò Barella (Mateo Retegui); Federico Chiesa, Gianluca Scamacca e Stephan El Shaarawy (Mattia Zaccagni)

