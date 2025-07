A iminente saída de Luis Díaz, que deve deixar o Liverpool para ingressar no Bayern de Munique, pode ser o ponto de partida para a corrida dos Reds por um brasileiro. Rodrygo, do Real Madrid, pode se tornar de vez o principal alvo da diretoria para a janela de transferências do verão europeu.

O acordo entre as partes, que deve custar em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 486,4 milhões na cotação atual) aos cofres alemães, abrirá um espaço no setor ofensivo comandado por Arne Slot. O clube de Merseyside, porém, já tinha o desejo de contar com o "Rayo" na próxima temporada, e agora, deve entrar forte para a disputa.

Segundo a imprensa europeia, outros gigantes do futebol inglês, como Arsenal, Tottenham e Manchester City, podem formalizar uma proposta pelo jogador. A diretoria merengue já precificou o astro: 90 milhões de euros (mais de R$ 583 milhões), apesar de sua multa rescisória estar avaliada em 1 bilhão de euros.

Caso o interesse por Rodrygo não se traduza em uma chegada, o clube já tem em mente outros nomes. Malick Fofana, do Lyon, e Antonio Nusa, do RB Leipzig, são as opções alternativas dos mandatários para reforçar o setor ofensivo de Arne Slot.

Luis Díaz chegou ao Liverpool em janeiro de 2022, quando a diretoria de Merseyside desembolsou 49 milhões de euros para tê-lo em seu elenco. No período, o ponta-esquerda fez quase 150 jogos, e na última temporada, ajudou a equipe comandada por Arne Slot a alcançar sua segunda Premier League na era moderna.

🔢 Números de Luis Díaz pelo Liverpool

⚽ 148 jogos

🥅 41 gols

📤 23 assistências

🏆 Títulos: Copa da Liga Inglesa de 2021/22 e 2023/24; FA Cup de 2021/22; Supercopa da Inglaterra de 2022; e Premier League de 2024/25