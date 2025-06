Em homenagem ao centenário, Roma resgata escudo histórico do clube

A Roma anunciou oficialemnte neste sábado (7), que fará uma mudança em seu escudo. Com isso, o novo emblema da equipe será inpirado em um que foi ultilizado durante as decádas de 60 e 70. Além disso, o nome da equipe foi retirado.

continua após a publicidade

Ainda não se sabe quando vai acontecer a estreia do novo emblema em 2026/2027, temporada em que o clube fará seu centenário. No entanto, a direção da Giallorossi afirmou que tomou essa decisão em homenagem ao clube.

Além disso, a diretoria da Roma afirmou que tem um compromisso de construir um novo estádio para a equipe. Vale lembrar que o clube divide o estádio Olímpico com a Lazio, maior rival, mas tem um projeto para abrir um estádio próprio no ano de 2028.

continua após a publicidade

-O compromisso da nossa família com a Roma nunca foi tão forte. É um compromisso com a excelência, com a estrutura, com uma identidade clara. Mas, acima de tudo, é um compromisso com o futuro deste Clube — um futuro que inclui um novo estádio: um lar digno dos nossos torcedores, um legado para as próximas gerações e um presente do Clube para esta cidade eterna. Um novo coliseu majestoso, que prometemos entregar. - afirmou o clube na nota.

Escudo da Roma no centenário (Foto: Divulgação/Roma)

Confira o comunicado abaixo:

-Queridos torcedores da Roma,

Esta foi uma temporada marcada pelo caráter. Com orgulho, resiliência e união, a Roma enfrentou os desafios e lembrou ao mundo o que este Clube representa. Lutamos juntos!

continua após a publicidade

Em nome da família Friedkin, queremos expressar nossa mais profunda gratidão a vocês, os torcedores, cujo coração pulsante é a verdadeira alma da Roma. Sua lealdade, paixão e amor pelas cores Giallorossi fizeram deste um ano memorável... e com um final do qual podemos nos orgulhar.

Quando a Roma precisou de clareza e liderança, tomamos uma decisão estratégica ao recorrer a alguém que realmente incorpora os valores deste Clube. A nomeação de Claudio Ranieri não foi apenas uma resposta ao momento — refletiu nossa crença em estabilidade, identidade e conexão.

Estamos sinceramente gratos ao Claudio por atender ao chamado com tanta integridade e profissionalismo, e por uma segunda metade da temporada da qual os torcedores da Roma, em todo o mundo, podem se orgulhar.

O impulso da Roma continua crescendo com a nomeação de Gian Piero Gasperini como o novo treinador da AS Roma. Um técnico de grande experiência, personalidade e visão. Sua filosofia de futebol, cultura enraizada no trabalho árduo e capacidade de desenvolver talentos se alinham perfeitamente com a identidade e as ambições da AS Roma. Acreditamos que ele é o Mister certo para este momento — e o líder certo para o que está por vir.

Combinado com os sábios conselhos de Claudio — que continuará conosco como diretor de confiança e conselheiro sênior da propriedade — estamos confiantes de que Gasperini impulsionará o Clube para um futuro empolgante e bem-sucedido.

Também estamos ansiosos para celebrar com todos vocês a nova temporada que está por vir no dia 22 de julho — uma data enraizada no coração de gerações de Romanistas. À medida que nos aproximamos do Centenário, queremos reafirmar nossa dedicação em honrar a história, as tradições e a identidade da Roma.

O respeito que todos devemos aos fundadores é igual ao respeito devido ao sentimento de nossos torcedores. Por isso, plenamente conscientes do valor histórico e do significado de 7 de junho de 1927 como a fundação da AS Roma, decidimos que 22 de julho será o dia oficial e especial de celebração do Clube — um marco e aniversário anual para unir os torcedores e o Clube em orgulho e carinho pela extraordinária herança e história da AS Roma.

Além disso, temos orgulho de anunciar o retorno progressivo do histórico escudo ASR, um símbolo que representa a alma deste Clube. Essa decisão, tomada com profundo respeito pela nossa tradição e em resposta aos sinceros desejos dos nossos torcedores, é uma homenagem à identidade da Roma. Reflete nossa convicção de que os símbolos de um Clube importam, e que honrar nossas raízes é essencial para construir nosso futuro.

O compromisso da nossa família com a Roma nunca foi tão forte. É um compromisso com a excelência, com a estrutura, com uma identidade clara. Mas, acima de tudo, é um compromisso com o futuro deste Clube — um futuro que inclui um novo estádio: um lar digno dos nossos torcedores, um legado para as próximas gerações e um presente do Clube para esta cidade eterna. Um novo coliseu majestoso, que prometemos entregar.

Estamos verdadeiramente honrados em ser os guardiões da AS Roma. Estamos vinculados pela honra, totalmente comprometidos e dedicados fielmente à preservação de tudo que faz do seu Clube e desta cidade os melhores do mundo.

Juntos, como um time, continuaremos a crescer, a lutar, a sonhar e a vencer.

Muito obrigado, de coração. E sempre forza Roma. - disse a equipe por meio de um comunicado.