Tottenham se acerta com novo técnico após demissão de Postecoglu

O Tottenham já tem um novo técnico para a temporada 2025/26. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os Spurs acertaram a contratação do dinamarquês Thomas Frank, que estava no Brentford. O clube londrino pagará 10 milhões de libras (cerca de R$ 75 milhões) aos "Bees" para ter o treinador de 51 anos.

Thomas Frank, que comanda o Brentford desde 2018, chegará ao Tottenham para substituir o greco-australiano Ange Postecoglu. Apesar de ter conquistado a Europa League, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para os Spurs, Postecoglu não resistiu à fraca campanha na Premier League. O Tottenham terminou a temporada em 17º lugar, com 22 derrotas em 38 partidas.

Sendo o segundo técnico mais longevo da Premier League, atrás apenas de Pep Guardiola, que está no Manchester City desde 2016, Thomas Frank tem 152 jogos no Campeonato Inglês. Ele superou nomes como Oliver Glasner, Andoni Iraola e Marco Silva na disputa pela vaga no Tottenham. Frank levou o Brentford ao 10º lugar na última Premier, com 18 pontos de vantagem sobre os próprios Spurs.

Com a chegada de Frank, o Tottenham terá seu quarto técnico desde 2021, em um período em que o clube já gastou quase 1 bilhão de libras desde 2016. Conhecido por sua gestão de pessoas, flexibilidade tática e desenvolvimento de jogadores, Thomas Frank chega aos Spurs para se provar como treinador de um dos clubes do big-six inglês e terá a oportunidade de treinar o clube na Champions League.

Quem é Thomas Frank, novo técnico do Tottenham?

O dinamarquês Thomas Frank, de 51 anos, nasceu em Frederiksværk, na Dinamarca. Ele construiu sua carreira no futebol com passagens por diversas seleções de base da Dinamarca, comandando as equipes sub-16, sub-17 e sub-19. Seu primeiro trabalho como técnico principal de um clube foi no Brøndby, também na Dinamarca, onde ficou entre 2013 e 2016.

Seu trabalho mais notável, e que o trouxe para o cenário da Premier League, foi no Brentford. Frank assumiu os "Bees" em 2018 e foi o grande responsável por levá-los de volta à primeira divisão inglesa após 74 anos.

Thomas Frank é o novo técnico do Tottenham (Foto: Divulgação/Brentford)

