Neste domingo (30), a Copa da Inglaterra ganhou mais dois semifinalistas. Aston Villa e Manchester City agora se juntam a Nottingham Forest e Crystal Palace, que se classificaram no sábado (29), entre os quatro melhores da competição. Confira os resultados das partidas:

Com os resultados e jogos finalizados, Brighton, Bournemouth, Preston North End e Fulham dão adeus à competição. Dos badalados "Big Six", apenas Manchester City sobrevive, ganhando o peso do favoritismo na conta. Entretanto, os Citizens tem um caminho perigoso a seguir, pois na semifinal, enfrentará o Nottingham Forest, que vive temporada mágica, estando na terceira posição da Premier League e se aproximando da volta a Champions League após anos longe da competição.

Do outro lado da chave, Aston Villa irá enfrentar o Crystal Palace, em um confronto de times de meio de tabela da Premier League. No campeonato inglês, a distância entre os times é pouca, apenas 6 pontos os separam. Na liga, o Villa faz temporada abaixo da passada e se mantém na 9ª posição, porém, vivo na briga por classificação por campeonatos internacionais. Enquanto isso, o Crystal Palace faz campanha mediana e chega como o azarão na semifinal.

Justin Kluivert e Khusanov disputando bola no confronto entre Manchester CIty e Bournemouth, válido pela Copa da Inglaterra. (Foto: Justin Tallis/AFP)

Confira os resultados da partida da Copa da Inglaterra:

Brasileiros sem brilho em classificação de Crystal Palace

Em partida com quatro brasileiros em campo, sendo três pelo Fulham, nenhum deles foi destaque para evitar a eliminação do clube. Quem riu por último foi Matheus França, que ficou no banco de reservas do Crystal Palace, time que venceu o confronto por 3 a 0.

Fulham 0x3 Crystal Palace

Em partida dramática, Nottingham Forest elimina Brighton nos pênaltis

No segundo confronto das quartas de final, Nottingham Forest e Brighton fizeram jogo morno e entediante. A partida terminou em 0 a 0 no placar regulamentar e na prorrogação, assim, indo para os pênaltis, onde Verbruggen brilhou e defendeu duas vezes, garantindo a classificação do Forest.

Nottingham Forest 0(5)x(4)0 Brighton

Rashford é protagonista na classificação de Aston Villa

No terceiro confronto da Copa da Inglaterra, foi o Aston Villa quem se deu bem e garantiu a classificação. A equipe venceu o Preston North End por 3 a 0 e Marcus Rashford, ex-United, foi o destaque da partida, marcando seus primeiros dois gols em sua trajetória pelo Villa.

Preston North End 0x3 Aston Villa

Manchester City sofre, mas consegue virar e se classifica

No último confronto das quartas de final, o Manchester City, sofreu sustos na partida, com Haaland perdendo pênalti e Bournemouth abrindo o placar logo depois com Evanilson. Entretanto, o favoritismo pesou no confronto e no segundo tempo, o City virou com Haaland e Marmoush, assim se classificando para a semi.

Bournemouth 1x2 Manchester City

