Neste sábado (29), o Nottingham Forest eliminou o Brighton nos pênaltis em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em tempo normal e na prorrogação, a partida terminou empatada por 0 a 0, o que levou o jogo para as penalidades máximas, onde o Nottingham Forest avançou para a semifinal da competição.

Na Premier League, o Brighton, comandado pelo técnico Fabian Hürzeler, ocupa a sétima posição e está a apenas dois pontos do último clube da zona de classificação para a próxima Champions League. Por outro lado, o Forest está na terceira colocação e está cada mais próximo de retornar à Liga dos Campeões após 45 anos.

Como foi o jogo de Brighton e Nottingham Forest?

Na primeira etapa, nenhum dos times teve grande destaque, mas o Brighton chegou mais vezes no último terço. Sem a presença de João Pedro, atacante que foi titular da Seleção Brasileira na última Data Fifa, nenhum dos atacantes das Gaivotas finalizou no alvo. O time precisou contar com os chutes de Estupiñán, Ayari e Baleba, mas sem abrir o placar nas oportunidades.

No segundo tempo, o jogo voltou ao equilíbrio, com os times esperando a atitude do outro, o que travou um pouco a partida. Pouco inspirados, nenhuma das equipes conseguiu entregar uma boa atuação. O Forest chegou próximo de ter um pênalti a favor, porém, em decisão polêmica, o árbitro decidiu não marcar a infração. Desde então, a equipe do Nottingham entrou de vez no jogo e pressionou até o fim. Porém, mesmo superior na reta final, o jogo terminou 0 a 0.

Prorrogação

A prorrogação seguiu na mesma tônica do tempo regulamentar, com jogo morno, sem muitos perigos. Entretanto, os times decidiram sair mais para o jogo, atacando mais e defendendo na mesma medida. O Brighton foi melhor na prorrogação, porém, o goleiro Sels brilhou e não deixou o 0 sair do placar. Com o resultado, o confronto foi para as penalidades máximas.

Pênaltis

🔵 João Pedro (BHA) - Gol

🔴 Elliot Anderson (NOT) - Gol

🔵 Gruda (BHA) - Gol

🔴 Hudson-Odoi (NOT) - Gol

🔵 Hinshelwood (BHA) - Defendido por Verbruggen

🔴 Neco Williams (NOT) - Pênalti para fora

🔵 Gómez (BHA) - Defendido por Verbruggen

🔴 Milenkovic (NOT) - Gol

🔵 Dunk (BHA) - Gol

🔴 Yates (NOT) - Gol

O que vem por aí?

Após a classificação, o Nottingham Forest não terá tempo de descanso e receberá o Manchester United nesta terça-feira (1). O jogo será válido pela 30ª rodada de Premier League, e acontecerá às 16h (de Brasília). No outro lado, Brighton enfrenta Aston Villa, no dia seguinte (2), em jogo válido pelo campeonato inglês. O jogo está previsto para rolar às 15h45 (de Brasília).