A Copa da Inglaterra tomará conta do final de semana no futebol do país. Com dois jogos no sábado (29) e dois jogos no domingo (30), a competição tomará o espaço da tradicional rodada de Premier League com quatro partidas que garantirão aos vencedores uma vaga nas semifinais.

Ao olhar para os oito sobreviventes, é possível perceber um padrão que se tornou cada vez mais comum nos últimos anos do ludopédio local. Sete dos oito não fazem parte do "Big Six", o grupo dos seis clubes mais poderosos da Inglaterra.

Dos componentes do sexteto, apenas o Manchester City de Pep Guardiola não foi nocauteado por um adversário nos rounds anteriores, e segue firme em busca da conquista, mesmo diante de uma fase questionável nos últimos meses. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham já foram derrubados e estão mais na disputa.

❌ Veja as eliminações dos gigantes na Copa da Inglaterra de 2024-25

⚽ Arsenal 1(3)x(5)1 Manchester United - 3ª rodada

⚽ Brighton 2x1 Chelsea - 4ª rodada

⚽ Plymouth Argyle 1x0 Liverpool - 4ª rodada

⚽ Aston Villa 2x1 Tottenham - 4ª rodada

⚽ Manchester United 1(3)x(4)1 Fulham - 5ª rodada

A tendência tem se repetido cada vez mais nos últimos anos. Os clubes menores ganharam espaço nas competições de mata-mata, conhecidas já por oferecer um nível maior de aleatoriedade nos resultados, e passaram a protagonizar cada vez mais os embates e oferecer zebras dentro da EFL Cup e da FA Cup.

As razões que facilitam os resultados estão relacionadas principalmente ao calendário: clubes de maior porte, ao lidar com uma temporada cheia de compromissos a nível nacional e continental, optam por oportunizar reservas e atletas da base em partidas copeiras, o que equilibra os confrontos e permite os placares surpreendentes.

➡️ Jogo da Copa da Inglaterra terá exceção de regra em relação aos demais; entenda

A Copa da Liga Inglesa, já findada em 2024-25, comprovou o ponto. O Newcastle findou o fantasma de 2022-23, quando terminou com o vice-campeonato, e superou o Liverpool por 2 a 1 na decisão para conquistar seu primeiro título nacional em 70 anos.

Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa dão oportunidades a times de menor porte no país (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

📑 A lista de finalistas fora do Big Six em copas na Inglaterra de 2010 até 2025

COPA DA LIGA INGLESA

🥈 Aston Villa: vice-campeão em 2009-10

🏆 Birmingham: campeão em 2010-11

🥈 Cardiff: vice-campeão em 2011-12

🏆 Swansea: campeão em 2012-13

🥈 Bradford: vice-campeão em 2012-13

🥈 Sunderland: vice-campeão em 2013-14

🥈 Southampton: vice-campeão em 2016-17

🥈 Aston Villa: vice-campeão em 2019-20

🥈 Newcastle: vice-campeão em 2022-23

🏆 Newcastle: campeão em 2024-25

COPA DA INGLATERRA

🥈 Portsmouth: vice-campeão em 2009-10

🥈 Stoke City: vice-campeão em 2010-11

🏆 Wigan: campeão em 2012-13

🥈 Hull City: vice-campeão em 2013-14

🥈 Aston Villa: vice-campeão em 2014-15

🥈 Crystal Palace: vice-campeão em 2015-16

🥈 Watford: vice-campeão em 2018-19

🏆 Leicester: campeão em 2020-21

⚔️ Jogos da Copa da Inglaterra neste final de semana*

⚽ Fulham x Crystal Palace - sábado, 29 de março - 9h15 - Craven Cottage, em Londres (ING)

⚽ Brighton x Nottingham Forest - sábado, 29 de março - 14h15 - City Ground, em Nottingham (ING)

⚽ Preston North End x Aston Villa - domingo, 30 de março - 9h30 - Deepdale Stadium, em Preston (ING)

⚽ Bournemouth x Manchester City - domingo, 30 de março - 12h30 - Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)