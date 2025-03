De virada, o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1 e avançou para a semifinal na Copa da Inglaterra. O confronto foi lotado por emoções e aconteceu no Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra. Os gols da partida foram marcados por Evanilson, pelo Bournemouth e por Haaland e Marmoush, para os Citizens.

Com o resultado, o Bournemouth é eliminado e o Manchester City avança de fase e vai às semifinais da Copa da Inglaterra. O time enfrentará o Nottingham Forest, que eliminou o Brighton nos pênaltis, neste sábado (29).

Bournemouth x Manchester City: como foi o jogo?

O Manchester City começou a partida de forma intensa e tinha mais domínio da bola no jogo. Os Citizens pressionavam, porém, o Bournemouth conseguiam propor o seu jogo e não ficavam somente na defesa. Entretanto, o time de Pep Guardiola foi absoluto e conseguiu achar um pênalti. O artilheiro Haaland cobrou a penalidade, mas parou em Kepa.

Em pouco tempo depois, o Bournemouth ganhou força com a defesa do pênalti e pressionou na partida, conseguindo abrir o placar com gol brasileiro. Evanilson fez a camisa 9 valer, foi aproveitador e deu apenas deu um toque para estufar as redes dos Citizens.

Tyler Adams no confronto entre Bournemouth e Manchester City pela Copa da Inglaterra. (Foto: Justin Tallis/AFP)

Já no segundo tempo, o Manchester City voltou de forma intensa, buscando correr atrás do placar negativo na partida. Aos quatro minutos da segunda etapa, Haaland, que vinha sendo o vilão dos Citizens, se redimiu e marcou o gol de empate após cruzamento de Nico O'Reilly, que entrou no intervalo do jogo.

Mesmo com o gol marcado, o Manchester City não parou de pressionar. O Bournemouth pouco saía para o jogo, passando o segundo tempo se defendendo e buscando uma chance de contra-ataque. No entanto, tudo mudou quando Haaland, um dos personagens do jogo, sentiu e precisou ser substituído. Pep Guardiola trocou o craque por Marmoush, e com 2 minutos em campo, o egípcio furou a defesa do adversário, marcou o gol da virada para os Citizens.

O que vem por aí?

Após eliminação, o Bournemouth busca se recuperar e entra em campo novamente pela Premier League, na próxima terça-feira (2). O clube enfrentará o Ipswich Town em jogo válida pela 30ª rodada. A partida está prevista para começar às 15h45 (de Brasília). O Manchester City também entrará em campo no mesmo dia e horário, porém, enfrentará o Leicester City, também pelo campeonato inglês.

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 1x2 Manchester City

COPA DA INGLATERRA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Domingo, 30 de março de 2025, às 12h30 (de Brasília);

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING);

🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (árbitro); Neil Davies e Constantine Hatzidakis (assistentes); Thomas Bramall (VAR)

⚽ Gols: Evanilson (BOU 21'/1T), Haaland (MCI 4'/2T), Marmoush (18'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Khusanov (MCI) R. Christie (BOU) Cook (BOU) Kluivert (BOU) Nunes (MCI)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

Kepa; Soler, Senesi, Zabarnyi, Cook; Adams, Christie, Semenyo; Kluivert, Brooks, Evanilson

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gundogan, Kovacic; De Bruyne, Bernardo, Foden; Haaland