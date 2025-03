Aston Villa avança na Copa da Inglaterra com brilho de Ex-Manchester United

A Copa da Inglaterra já conhece três dos quatro times classificados para as semifinais em Wembley. O penúltimo foi o Aston Villa, que venceu o Preston North End fora de casa por 3 a 0 neste domingo (30). A partida marcou os dois primeiros gols de Marcus Rashford pelo time de Birmingham.

⭐ Rashford: melhor jogador da partida

Com a estrela do ex-Manchester United, o Aston Villa dominou as ações ofensivas da partida. O primeiro gol começou em troca de passes no meio-campo até chegar na ponta-esquerda de ataque dos Villans, onde Lucas Digne cruzou rasteiro para o camisa 9 empurrar na entrada da área, sem chances para o goleiro adversário. Rashford fez o segundo de pênalti cinco minutos depois, aos 18 da segunda etapa.

O Villa ampliou o placar em bela jogada individual de Jacob Ramsey, que recebeu no meio e foi conduzindo até finalizar cruzado em meia distância.

🏆 A mística da Copa da Inglaterra

O Aston Villa se junta a Crystal Palace e Nottingham Forest na próxima fase da competição mais antiga do mundo. Confirmando a tendência dos últimos anos, os clubes que não fazem parte do "Big Six" da Premier League ganharam espaço nas competições de mata-mata, conhecidas por oferecer um nível maior de aleatoriedade nos resultados, e passaram a protagonizar cada vez mais os embates e oferecer zebras nas copas inglesas.

Unai Emery, treinador responsável pela classificação do Aston Villa na FA Cup (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Copa da Liga Inglesa desta edição comprovou o ponto. O Newcastle findou o fantasma da temporada 2022/24 quando terminou com o vice-campeonato, e superou o Liverpool por 2 a 1 na decisão para conquistar seu primeiro título nacional em 70 anos.

O último clube classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra será definido no confronto entre Bournemouth e Manchester City, previsto para começar às 12h30 (de Brasília). No retrospecto do confronto, o Citizens tem clara vantagem, vencendo nove dos últimos dez jogos disputados. Os Cherries, por su vez, venceu apenas uma, sendo essa no último duelo disputado entre as equipes.