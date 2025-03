Técnico do Palace cita Taylor Swift após se classificar à semifinal da Copa da Inglaterra

No último sábado (29), o Crystal Palace venceu o Fulham por 3 a 0 no Craven Cottage, em Londres (ING), e se classificou para semifinal, que será disputada em dois jogos no mítico palco de Wembley. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Palace, Oliver Glasner, revelou que já foi ao estádio em duas ocasiões, sendo uma delas para o show da Taylor Swift.

A declaração divertiu os jornalistas presentes, e Glasner revelou que foi a segunda vez que pisou no estádio. Ele levou a filha e as amigas da filha para assistirem aos sucessos da cantora pop . Ela estava no fim da turnê internacional "The Eras Tour" e passou pelo estádio durante junho e agosto de 2024.

Já a primeira vez que o técnico pisou no estádio que considera "tipicamente inglês" foi para acompanhar uma partida de futebol. O jogo em questão foi entre Inglaterra e Bélgica, em 2024. Na ocasião, as seleções empataram por 2 a 2.

"Assisti à Inglaterra contra a Bélgica, no ano passado e essa foi a primeira vez que estive lá. A segunda vez que estive lá foi quando levei minha filha foi ao show da Taylor Swift. Mas eu só a levei, não queria ouvir isso. Então foi melhor para ela e para as amigas dela." Disse Oliver Glasner, durante a entrevista.

Técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner citou Taylor Swift para comentar jogo da semifinal da Copa da Inglaterra (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Crystal Palace no Wembley: clube avança à semifinal

O Crystal Palace avançou para a semifinal da Copa da Inglaterra e supreendeu ao superar o Fulham. O clube dos Eagles não tem tradição na competição e busca conseguir título inédito. Além disso, só disputou a semifinal do torneio sete vezes na história.

A semifinal acontece dia 17 de maio, no estádio de Wembley, entre Crystal Palace e Nottingham Forest. Além das semifinais, o estádio também será o palco da grande final da Copa da Inglaterra. Do outro lado da chave, Preston x Aston Villa e Bounermouth x Manchester City disputam, neste domingo, as outras vagas das semifinais.

Como foi Fulham x Crystal Palace

No duelo, Eberechi Eze abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo em finalização de fora da área que carimbou a trave adversária e entrou nas redes. Aos 38, foi a vez o inglês deixar Ismaila Sarr em situação de vantagem, após cruzamento na pequena área no qual o senegalês só empurrou para o fundo do gol. Na segunda etapa, Edward Nketiah completou de perna direita em chute colocado para fechar com chave de ouro: Fulham 0x3 Crystal Palace.