Reviravolta de ex-Corinthians não é o suficiente e Fulham dá adeus à Copa da Inglaterra

Sem show de brasileiros, o Fulham foi superado pelo Crystal Palace por 3 a 0 no Craven Cottage, em Londres (ING), em duelo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os Eagles estão classificados para a próxima fase da histórica competição, que será disputada em dois jogos no mítico palco de Wembley.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A partida teve quatro brasileiros em campo: Andreas Pereira, Rodrigo Muniz, e Willian pelo time de Marco Silva, enquanto Matheus França era opção no banco de reservas de Oliver Glasner.

⭐ William: brasileiro do jogo

Sete meses após deixar o Fulham por falta de renovação de contrato, William assinou novo vínculo até o final da temporada 2024/25. Em sua segunda passagem pelo clube londrino, ele fez oito partidas, sem participação em gols.

Contudo, Wlliam foi o principal destaque dos mandantes na partida eliminatória. Em 71 minutos em campo, o ponta atuou pelo lado esquerdo de ataque e chegou perto do gol em uma oportunidade, após chute colocado de fora da área com o pé direito. Henderson, goleiro do Palace, fez boa defesa, jogando a bola para a linha de fundo.

Em atuação pariticipativa, William não conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Fulham na nova passagem (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Além do camisa 22, os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, destaques do Fulham na temporada, tiveram atuações apagadas. Pelo lado do Palace, Matheus França foi o representante canarinho na partida. O ex-Flamengo entrou em campo nos acréscimos, substituindo Eze, camisa 10 do time.

Fulham 0x3 Crystal Palace ⚽⚽⚽

No duelo, Eberechi Eze abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo em finalização de fora da área que carimbou a trave adversária e entrou nas redes. Aos 38, foi a vez o inglês deixar Ismaila Sarr em situação de vantagem, após cruzamento na pequena área no qual o senegalês só empurrou para o fundo do gol. Na segunda etapa, Edward Nketiah completou de perna direita em chute colocado para fechar com chave de ouro: Fulham 0x3 Crystal Palace.