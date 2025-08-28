Chelsea x Pafos: David Luiz reencontra ex-clube na Champions League

A Uefa definiu em sorteio, nesta quinta-feira (28), todos os confrontos da fase de liga da Champions League de 2025/26. Um dos duelos que mais chamou atenção foi o encontro do Chelsea contra o Pafos, clube do Chipre que jogará a competição pela primeira vez e recém-contratou o zagueiro David Luiz, que rescindiu com o Fortaleza. O brasileiro enfrentará o ex-clube em que passou o auge da carreira e foi importante na conquista do primeiro título da Liga dos Campeões, na temporada 2011/12.

O Pafos garantiu a vaga na Champions ao vencer o Estrela Vermelha por 2 a 1, na terça-feira (26), na fase de playoffs eliminatória do torneio europeu. Os eliminados descem irá à fase de liga Europa League, enquanto os qualificados se garantem na fase de liga da Liga dos Campeões.

Fundado em 2014, o Pafos FC é o fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco histórico ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro no Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.

David Luiz é apresentado aos torcedores do Pafos em partida contra o Dínamo Kiev (Foto: Divulgação/Pafos)

Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.

Veja os confrontos de Chelsea e Pafos na fase de liga da Champions League

✅ Time: CHELSEA (POTE 1)

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Bayern (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Qarabag (F)

✅ Time: PAFOS (POTE 4)

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Kairat (F)

