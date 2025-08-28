menu hamburguer
Ibrahimovic é homenageado em sorteio da Champions e ganha prêmio da Uefa

Craque foi incluído pela entidade na cerimônia que define caminhos da fase de liga continental

Ibrahimovic aparece durante o sorteio da Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
13:51
O sorteio da fase de liga da Champions League, nesta quinta-feira (28), teve como uma de suas principais atrações a presença de Zlatan Ibrahimovic. O craque, que se aposentou há dois anos, fez parte da cerimônia e ganhou o Prêmio do Presidente (President Awards).

A condecoração é entregue a pessoas no meio do futebol que alcançaram feitos relevantes e postura exemplar. Nomes como Alfredo Di Stéfano, Bobby Charlton e Johan Cruyff já foram homenageados em anos anteriores, e desta vez, o sueco foi o nome escolhido pela organização máxima do futebol europeu.

Zlatan Ibrahimovic - Champions League
Zlatan Ibrahimovic é premiado em sorteio da Champions (Foto: Frederic Dides/AFP)

🏆 Ibrahimovic participa de curta em sorteio da Champions

Ibra, cômico como sempre, também participou de um vídeo introdutório da cerimônia recebendo massagens e conversando com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. No diálogo, inclusive, o ex-centroavante brinca com a organização da nova Champions: "você precisou de seis anos para montar esse formato? Que "gênio". Eu teria demorado somente seis minutos".

Apesar das condecorações, Ibrahimovic não tem muito o que celebrar. O sueco, agora dirigente esportivo do Milan, foi criticado por sua atuação recente no cargo. Os Rossoneri, inclusive, estão fora de todas as competições europeias, tendo finalizado a última jornada no Campeonato Italiano apenas na oitava colocação.

