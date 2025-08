David Luiz é anunciado por clube europeu após deixar o Fortaleza

David Luiz está de casa nova. Após rescindir contrato com o Fortaleza nos últimos dias, o zagueiro foi anunciado neste domingo (3) pelo Pafos FC, um dos clubes mais tradicionais do futebol do Chipre, chegando sem custos.

O vínculo entre as partes terá duração de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. O jogador já está em solo cipriota e atendeu fãs em seu retorno ao Velho Continente, onde já havia defendido Benfica, Chelsea - em duas passagens -, PSG e Arsenal.

- Dos campos sagrados do Brasil aos palcos mais brilhantes da Europa, a carreira de David Luiz é uma jornada de paixão, caráter e excelência. E agora, ele traz sua experiência incomparável, carisma e espírito guerreiro para a terra dos mitos, para escrever um novo capítulo com o Pafos FC - afirmou o clube.

Com a camisa do Fortaleza, David fez apenas 16 jogos e teve sua trajetória atrapalhada pelo excesso de contusões. Sua última partida aconteceu há quase dois meses, no dia 12 de junho, quando o Leão do Pici foi derrotado pelo Santos por 3 a 2. O contrato era válido até o final de 2026, mas a rescisão foi acertada de maneira amigável.

🔢 Números de David Luiz pelo Fortaleza

⚽ 16 jogos

⌛ 1.136 minutos em campo

🥅 0 participações em gols

✅ 2 vitórias

🟰 6 empates

❌ 8 derrotas

