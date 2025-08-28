A meio-campista Laura Spenazzatto marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 do Gintra Universitetas FC, da Lituânia, diante do Farul, da Romênia, na tarde de quarta-feira (27). A partida, válida pela fase qualificatória da Champions League Feminina, foi a estreia da brasileira na competição.

— Tivemos seis meses de treinamentos focados nesse primeiro jogo da Champions. Nesse meio tempo, jogamos a A League e a Baltic League, que foram importantes para a nossa preparação. Mesmo com duas competições rolando, o foco continuou sendo a Champions. Trabalhamos muito, corrigimos muitas coisas e conseguimos sair com essa primeira vitória. Agora o foco será sábado, a final, para avançarmos de fase — diz ela, que no Brasil atuou por Kindermann, Iranduba, Chapecoense e Botafogo, além de passagens pelo futebol português e japonês.

Laura destacou que estava muito feliz pelo gol e pela assistência, mas ressaltou que isso só foi possível graças a toda a equipe, que deixou o máximo em campo e teve como resultado os gols e a vitória. Além da performance individual, fez questão de valorizar o coletivo, afirmando que vieram para somar, que foram felizes em marcar, mas que o conjunto fez a diferença. Para ela, o mais importante é ajudar o time a conquistar os objetivos da temporada.

— Viemos para somar na equipe, fomos felizes em ter feito os gols, mas o conjunto fez a diferença. O mais importante é ajudar o time a conquistar os objetivos da temporada — enfatiza.

Gintra mira fase de grupos da Champions League Feminina

De olho na final da fase preliminar, a brasileira projetou um duelo equilibrado. O Gintra enfrenta o Vorskla Poltava, da Ucrânia, no próximo sábado (30).

— Vai ser uma grande final, contra uma equipe boa, que veio de uma vitória de 5 a 0. Porém, estamos 100% focadas e preparadas para enfrentar quem quer que seja, para avançarmos de fase — projeta Laura.

