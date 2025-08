O que está por trás da ida do David Luiz para o Chipre?

O zagueiro David Luiz acertou a sua saída do Fortaleza na última semana, e o destino escolhido pelo defensor foi Pafos, do Chipre. Mas o que motivou a mudança repetina do jogador de 38 anos a um futebol improvável?

A ida do David Luiz ao futebol do Chipre faz parte de uma estratégia de aproximação com Grupo de Investidores Europeu, o "Total Sports Football Holding". A empresa já possui alguns clubes no leste europeu e tem interesse em adquirir mais clubes, inclusive no Brasil.

Além de contribuir com o elenco em campo, principalmente na busca pela vaga na competição europeia, o zagueiro também pode ajudar a dar visibilidade ao projeto. Embora esteja em forma para continuar atuando em partidas, David Luiz sabe que a aposentadoria deve ocorrer nos próximos anos. Desta forma, há a expectativa que ele continue em ação, mas como parte da gestão do projeto.

David Luiz é o novo reforço do Pafos FC, do Chipre (Foto: Divulgação)

O clube disputa atualmente as fases preliminares da Champions League, e conta com outros brasileiros no elenco, além do ex-jogador do Fortaleza. O zagueiro Pedrão, ex-Cruzeiro, o lateral-direito Bruno, ex-Olympiacos, e os atacantes Anderson Silva, ex-Guarani, e Jajá, ex-Athletico-PR, são os jogadores nascidos no Brasil que integram o grupo do Pafos FC para a temporada.

David Luiz no Fortaleza

Apesar das altas expectativas com a sua chegada, o atleta não conseguiu se firmar no time titular do Fortaleza. Foram 16 jogos na temporada, com duas vitórias, seis empates e oito derrotas - um aproveitamento de 25%.

Coma saída de David Luiz, o Fortaleza segue com Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila como opções para a zaga.

