Uefa define confrontos da fase de liga da Champions League; veja
Liga dos Campeões conta com clássicos europeus e promete emoção
- Matéria
- Mais Notícias
A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League após sorteio realizado na sede da entidade, nesta quinta-feira (28). Em setembro, as equipes iniciam suas trajetórias em busca do título mais importante do continente.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os confrontos da Champions League
- POTE 1
✅ Time: BAYERN DE MUNIQUE
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Pafos (F)
✅ Time: CHELSEA
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Qarabag (F)
✅ Time: REAL MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)
✅ Time: INTER DE MILÃO
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)
✅ Time: DORTMUND
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Athletic Bilbao (C)
⚽ Copenhagen (F)
✅ Time: LIVERPOOL
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Olympique Marseille (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Galatasaray (F)
✅ Time: BARCELONA
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Newcastle (F)
✅ Time: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)
✅ Time: MANCHESTER CITY
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Bayer Leverkusen (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Monaco (F)
- POTE 2
✅ Time: BAYER LEVERKUSEN
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Copenhagen (F)
✅ Time: ARSENAL
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)
✅ Time: ATALANTA
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Marseille (F)
⚽ Bilbao (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)
✅ Time: BENFICA
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Leverkusen (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Newcastle (F)
✅ Time: CLUB BRUGGE
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)
✅ Time: FRANKFURT
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Qarabag (F)
✅ Time: JUVENTUS
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Monaco (F)
✅ Time: ATLÉTICO DE MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Galatasaray (F)
✅ Time: VILLARREAL
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Leverkusen (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Pafos (F)
- POTE 3
✅ Time: OLYMPIQUE MARSEILLE
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)
✅ Time: TOTTENHAM
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Monaco (F)
✅ Time: BODO/GLIMT
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Galatasaray (F)
✅ Time: SPORTING
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)
✅ Time: OLYMPIACOS
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Bayer Leverkusen (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Kairat (F)
✅ Time: SLAVIA PRAGA
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Athletic Bilbao (C)
⚽ Pafos (F)
✅ Time: AJAX
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Olympique Marseille (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Newcastle (F)
✅ Time: PSV
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Newcastle (F)
✅ Time: NAPOLI
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Copenhagen (F)
- POTE 4
✅ Time: ATHLETIC BILBAO
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Newcastle (F)
✅ Time: QARABAG
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)
✅ Time: MONACO
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Pafos (F)
✅ Time: GALATASARAY
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Monaco (F)
✅ Time: NEWCASTLE
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Olympique Marseille (F)
⚽ Athletic Bilbao (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)
✅ Time: UNION ST. GILLOISE
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Galatasaray (F)
✅ Time: PAFOS
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)
✅ Time: COPENHAGEN
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Bayer Leverkusen (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Qarabag (F)
✅ Time: KAIRAT
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Copenhagen (F)
Mudanças na Liga dos Campeões
A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias