Uefa define confrontos da fase de liga da Champions League; veja

A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League após sorteio realizado na sede da entidade, nesta quinta-feira (28). Em setembro, as equipes iniciam suas trajetórias em busca do título mais importante do continente.

Confira os confrontos da Champions League

POTE 1

✅ Time: BAYERN DE MUNIQUE

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ PSG (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ PSV (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Pafos (F)

✅ Time: CHELSEA

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Bayern (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Qarabag (F)

✅ Time: REAL MADRID

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Olympique Marseille (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Kairat (F)

✅ Time: INTER DE MILÃO

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Dortmund (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: DORTMUND

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Copenhagen (F)

✅ Time: LIVERPOOL

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Frankfurt (F)

⚽ PSV (C)

⚽ Olympique Marseille (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: BARCELONA

ADVERSÁRIOS

⚽ PSG (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Frankfurt (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Copenhagen (C)

⚽ Newcastle (F)

✅ Time: PSG

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: MANCHESTER CITY

ADVERSÁRIOS

⚽ Dortmund (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Monaco (F)

Confrontos dos clubes do Pote 1 na Champions League (Foto: Reprodução)

POTE 2

✅ Time: BAYER LEVERKUSEN

ADVERSÁRIOS

⚽ PSG (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ PSV (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Copenhagen (F)

✅ Time: ARSENAL

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: ATALANTA

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ PSG (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Frankfurt (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Marseille (F)

⚽ Bilbao (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: BENFICA

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Leverkusen (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Newcastle (F)

✅ Time: CLUB BRUGGE

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Bayern (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Olympique Marseille (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Kairat (F)

✅ Time: FRANKFURT

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Qarabag (F)

✅ Time: JUVENTUS

ADVERSÁRIOS

⚽ Dortmund (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Monaco (F)

✅ Time: ATLÉTICO DE MADRID

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Frankfurt (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ PSV (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: VILLARREAL

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Dortmund (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Leverkusen (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Copenhagen (C)

⚽ Pafos (F)

Confrontos dos clubes do Pote 2 na Champions League (Foto: Reprodução)

POTE 3

✅ Time: OLYMPIQUE MARSEILLE

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: TOTTENHAM

ADVERSÁRIOS

⚽ Dortmund (C)

⚽ PSG (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Frankfurt (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Copenhagen (C)

⚽ Monaco (F)

✅ Time: BODO/GLIMT

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Dortmund (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: SPORTING

ADVERSÁRIOS

⚽ PSG (C)

⚽ Bayern (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Olympique Marseille (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: OLYMPIACOS

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ PSV (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Kairat (F)

✅ Time: SLAVIA PRAGA

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Pafos (F)

✅ Time: AJAX

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Olympique Marseille (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Newcastle (F)

✅ Time: PSV

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Newcastle (F)

✅ Time: NAPOLI

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Frankfurt (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ PSV (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Copenhagen (F)

Confrontos dos clubes do Pote 3 na Champions League (Foto: Reprodução)

POTE 4

✅ Time: ATHLETIC BILBAO

ADVERSÁRIOS

⚽ PSG (C)

⚽ Dortmund (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Newcastle (F)

✅ Time: QARABAG

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Frankfurt (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Copenhagen (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: MONACO

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Pafos (F)

✅ Time: GALATASARAY

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Frankfurt (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Monaco (F)

✅ Time: NEWCASTLE

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ PSG (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ PSV (C)

⚽ Olympique Marseille (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: UNION ST. GILLOISE

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Bayern (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Olympique Marseille (C)

⚽ PSV (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: PAFOS

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Kairat (F)

✅ Time: COPENHAGEN

ADVERSÁRIOS

⚽ Dortmund (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Qarabag (F)

✅ Time: KAIRAT

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Copenhagen (F)

Confrontos dos clubes do Pote 4 na Champions League (Foto: Reprodução)

Mudanças na Liga dos Campeões

A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).

