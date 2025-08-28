menu hamburguer
Futebol Internacional

Sorteio da Champions: acompanhe AO VIVO a cerimônia da fase de liga de 2025/26

Estágio geral da competição acontece entre setembro de 2025 e janeiro de 2026

Troféu e bola da final da Champions League de 2024/25
imagem cameraTroféu da Champions League (Foto: Reprodução/Uefa)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
12:52
Atualizado há 1 minutos
A Uefa realiza, nesta quinta-feira (28), o sorteio da fase de liga da Champions League de 2025/26. O estágio geral do torneio contará com 36 times, que estarão divididos em quatro potes, e acontecerá no Grimaldi Forum, em Monaco, às 13h (de Brasília). O evento terá transmissão da TNT Sports, da HBO Max e do SBT.



➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👀 Acompanhe o "lance a lance" do sorteio da Champions

  • POTE 1

✅ Time: BAYERN DE MUNIQUE
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Pafos (F)

✅ Time: CHELSEA
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Qarabag (F)

✅ Time: REAL MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)

✅ Time: INTER DE MILÃO
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: DORTMUND
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Athletic Bilbao (C)
⚽ Copenhagen (F)

✅ Time: LIVERPOOL
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Olympique Marseille (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: BARCELONA
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Newcastle (F)

✅ Time: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Bayer Leverkusen (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: MANCHESTER CITY
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Bayer Leverkusen (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Monaco (F)

  • POTE 2

✅ Time: BAYER LEVERKUSEN
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Copenhagen (F)

✅ Time: ARSENAL
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: ATALANTA
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Marseille (F)
⚽ Bilbao (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: BENFICA
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Leverkusen (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Newcastle (F)

✅ Time: CLUB BRUGGE
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Marseille (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)

✅ Time: FRANKFURT
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Qarabag (F)

✅ Time: JUVENTUS
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Monaco (F)

✅ Time: ATLÉTICO DE MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: VILLARREAL
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Leverkusen (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Pafos (F)

  • POTE 3

✅ Time: OLYMPIQUE MARSEILLE
ADVERSÁRIOS
⚽ Liverpool (C)
⚽ Real Madrid (F)
⚽ Atalanta (C)
⚽ Club Brugge (F)
⚽ Ajax (C)
⚽ Sporting (F)
⚽ Newcastle (C)
⚽ Union St. Gilloise (F)

✅ Time: TOTTENHAM
ADVERSÁRIOS
⚽ Dortmund (C)
⚽ PSG (F)
⚽ Villarreal (C)
⚽ Frankfurt (F)
⚽ Slavia Praga (C)
⚽ Bodo/Glimt (F)
⚽ Copenhagen (C)
⚽ Monaco (F)

✅ Time: BODO/GLIMT
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Dortmund (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Atlético de Madrid (F)
⚽ Tottenham (C)
⚽ Slavia Praga (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Galatasaray (F)

✅ Time: SPORTING
ADVERSÁRIOS
⚽ PSG (C)
⚽ Bayern (F)
⚽ Club Brugge (C)
⚽ Juventus (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Napoli (F)
⚽ Kairat (C)
⚽ Athletic Bilbao (F)

✅ Time: OLYMPIACOS
ADVERSÁRIOS
⚽ Real Madrid (C)
⚽ Barcelona (F)
⚽ Bayer Leverkusen (C)
⚽ Arsenal (F)
⚽ PSV (C)
⚽ Ajax (F)
⚽ Pafos (C)
⚽ Kairat (F)

✅ Time: SLAVIA PRAGA
ADVERSÁRIOS
⚽ Barcelona (C)
⚽ Inter de Milão (F)
⚽ Arsenal (C)
⚽ Atalanta (F)
⚽ Bodo/Glimt (C)
⚽ Tottenham (F)
⚽ Athletic Bilbao (C)
⚽ Pafos (F)

✅ Time: AJAX
ADVERSÁRIOS
⚽ Inter de Milão (C)
⚽ Chelsea (F)
⚽ Benfica (C)
⚽ Villarreal (F)
⚽ Olympiacos (C)
⚽ Olympique Marseille (F)
⚽ Union St. Gilloise (C)
⚽ Newcastle (F)

✅ Time: NAPOLI
ADVERSÁRIOS
⚽ Chelsea (C)
⚽ Manchester City (F)
⚽ Frankfurt (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Sporting (C)
⚽ PSV (F)
⚽ Qarabag (C)
⚽ Copenhagen (F)

✅ Time: PSV
ADVERSÁRIOS
⚽ Bayern (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Atlético de Madrid (C)
⚽ Leverkusen (F)
⚽ Napoli (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Galatasaray (C)
⚽ Qarabag (F)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

