Milhões de diferença: veja abismo financeiro entre Chelsea e Betis na final da Conference

A final da Conference League entre Chelsea e Betis, nesta quarta-feira (28), não é marcada apenas pela busca de um título inédito para os espanhóis ou da "trinca europeia" para os ingleses. Fora de campo, as duas equipes vivem realidades financeiras radicalmente distintas, com um abismo bilionário que evidencia o peso das principais ligas europeias e das estruturas comerciais envolvidas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💰 Faturamento: Chelsea fatura quase quatro vezes mais

De acordo com dados mais recentes da temporada 2023/24:

Chelsea: € 545,4 milhões

€ 545,4 milhões Betis: € 138,6 milhões

O clube inglês, mesmo vivendo temporadas abaixo da expectativa esportiva, segue entre as potências financeiras do futebol mundial, com receita quatro vezes superior à do adversário espanhol.

💶 Valor de mercado: quase € 1 bilhão para o Chelsea

Segundo o site Transfermarkt:

Chelsea: € 922 milhões

€ 922 milhões Betis: € 173,1 milhões

O elenco londrino é mais de cinco vezes mais valioso que o do clube de Sevilha, reflexo direto da política agressiva de contratações dos Blues nos últimos anos.

continua após a publicidade

📈 Receitas: Chelsea domina todas as fontes

No detalhamento das receitas do Chelsea:

Bilheteria (Matchday): € 93 milhões

€ 93 milhões Direitos de transmissão e premiações: € 190 milhões

€ 190 milhões Receitas comerciais (patrocínios, licenciamentos): € 262 milhões

No caso do Betis, os valores são mais modestos, com grande dependência das receitas de televisão da La Liga e premiações por participação em competições europeias, como a própria Conference League.

⚽ Investimentos: políticas opostas

Enquanto o Chelsea protagonizou algumas das maiores transferências do mercado recente, especialmente investindo em jovens talentos por cifras milionárias, o Betis adota um modelo mais modesto, com foco em oportunidades, contratações pontuais e empréstimos — como os dos brasileiros Antony e Natan.

continua após a publicidade

⚖️ Dentro de campo, tudo igual

Apesar do desequilíbrio financeiro, a final promete equilíbrio dentro de campo. O Chelsea quer conquistar a Conference para fechar a coleção de títulos europeus; já o Betis busca a maior conquista de sua história.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.