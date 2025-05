Ex-Flamengo fala sobre perder jogador para Portugal

Depois de encerrar sua primeira temporada pelo Wolves, o técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo, começou a projetar o seu segundo ano frente ao clube inglês. Um das dores de cabeça envolve o futuro do lateral-esquerdo, Nélson Semedo, que está em fim de contrato. Neste sentido, o Benfica destoa como um dos potenciais destinos. O treinador comentou sobre.

— O Nélson sabe bem o que nós queremos, é o nosso capitão, um jogador que me ajudou muito a unir o grupo, dentro ou fora de campo. É um jogador de qualidade que sabe o que queremos. O clube acho que já fez uma proposta de renovação, vamos ver o que acontece — disse Vítor Pereira durante evento em Cascais.

— Nunca me preocupo com perder, mas sim em depois buscar jogadores, porque sair alguém de qualidade, tem de entrar gente de qualidade. Espero que o Nélson fique, mas se sair, temos de ir buscar outro com qualidade. Provavelmente não será um jogador para ser capitão, porque estará chegando, mas terá de ser um jogador que nos garante qualidade e competitividade — concluiu o ex-Flamengo.

Atualmente com 31 anos, Semedo está nos Wolves desde setembro de 2020, quando foi contratado junto ao Barcelona. Já são 182 partidas pelo clube, contribuindo com três gols e 11 assistências no período. O lateral foi um dos jogadores mais utilizado por Vítor Pereira na temporada, com 38 jogos em todas as competições.

O ex-Flamengo teve dificuldades em sua primeira temporada pelos Wolves, terminando apenas na 16ª colocação da Premier League. Além de Semedo, o clube está perto de perder Matheus Cunha, que tem acerto encaminhado para reforçar o Manchester United.

Semedo vê Benfica como 'clube do coração'

Em entrevista concedida ao fim do último jogo do Wolves na Premier League, Semedo não escondeu estar ciente sobre o interesse do Benfica em contratá-lo. A equipe portuguesa foi a qual o revelou para o futebol mundial em 2015.

— Há interesse do Benfica para eu voltar. Obviamente, só tenho de agradecer esse interesse. Fui feliz lá, é uma casa em que tive muitas coisas boas, fui campeão, é o clube do meu coração, voltar, pelo menos, por essas razões seria bom. Sinceramente, ainda não sei para onde vou. Tenho de me sentar com a minha família nos próximos dias e ver o que é melhor para mim e decidir com a cabeça e não com o coração — disse.

