Antony na lista? Veja jogadores mais bem pagos em Chelsea x Betis

Chelsea e Real Betis entram em campo nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), em Breslávia, na Polônia, para decidir o título da Conference League. Fora de campo, os dois clubes vivem realidades financeiras muito distintas, refletidas não apenas na folha salarial total, mas também no salário de seus principais jogadores.

Entre os destaques do confronto está o brasileiro Antony, emprestado pelo Manchester United ao Betis, que aparece como um dos atletas mais bem pagos da equipe espanhola.

💰 Folha salarial dos finalistas

Chelsea: € 201,3 milhões anuais (R$ 1,29 bilhão)

€ 201,3 milhões anuais (R$ 1,29 bilhão) Betis: € 53,07 milhões anuais (R$ 339 milhões)

A folha do Chelsea é quase quatro vezes superior à do Betis, o que escancara a diferença estrutural entre os clubes e entre as ligas — Premier League e La Liga.

📊 Top 5 salários de cada lado

Chelsea (salário bruto anual):

Reece James: € 15,4 milhões (R$ 98,4 milhões)

€ 15,4 milhões (R$ 98,4 milhões) Raheem Sterling: € 13,2 milhões (R$ 84,4 milhões)

€ 13,2 milhões (R$ 84,4 milhões) Wesley Fofana: € 12,3 milhões (R$ 78,6 milhões)

€ 12,3 milhões (R$ 78,6 milhões) Christopher Nkunku: € 12 milhões (R$ 76,7 milhões)

€ 12 milhões (R$ 76,7 milhões) Enzo Fernández: € 11 milhões (R$ 70,3 milhões)

Real Betis (salário bruto anual):

Isco: € 6,25 milhões (R$ 39,9 milhões)

€ 6,25 milhões (R$ 39,9 milhões) Antony: € 6,25 milhões (R$ 39,9 milhões)

€ 6,25 milhões (R$ 39,9 milhões) Giovani Lo Celso: € 4,2 milhões (R$ 26,8 milhões)

€ 4,2 milhões (R$ 26,8 milhões) Cucho Hernández: € 3,8 milhões (R$ 24,3 milhões)

€ 3,8 milhões (R$ 24,3 milhões) Héctor Bellerín: € 3,1 milhões (R$ 19,8 milhões)

Obs.: o jogador mais bem pago do Betis seria apenas o 11º na hierarquia salarial do Chelsea.

🧐 Antony no Betis

Emprestado pelo Manchester United, o brasileiro Antony se consolidou rapidamente como um dos líderes técnicos e financeiros do Betis, dividindo o topo da folha com Isco. Seu salário de € 6,25 milhões anuais está bem acima da média da La Liga, mas seria modesto em relação aos valores praticados pelos gigantes ingleses.

🏆 Clima de decisão

Apesar das diferenças financeiras gritantes, dentro de campo a disputa promete ser equilibrada. O Chelsea busca ser o primeiro clube da Europa a vencer os três torneios da UEFA (Champions, Europa e Conference), enquanto o Betis tenta conquistar seu primeiro título continental em 117 anos de história.

