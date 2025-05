O Chelsea entra em campo nesta quarta-feira (28), na Polônia, com a chance de fazer história no futebol europeu. Se vencer o Real Betis na final da Conference League, o clube inglês se tornará o primeiro da história a conquistar os quatro principais torneios de clubes organizados pela Uefa. Os Blues já venceram a extinta Recopa Europeia em 1970/71, a Europa League nas temporadas 2012/13 e 2018/19, e a Champions League em 2011/12 e 2020/21.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A façanha inédita envolveria títulos nas seguintes competições:

Champions League

Europa League

Recopa Europeia – extinta em 1999

– extinta em 1999 Conference League – criada em 2021

Rumo à glória completa

A trajetória europeia do Chelsea começou com o título da Recopa Europeia em 1971, em uma final contra o Real Madrid. Em 2012, sob o comando de Roberto Di Matteo, os Blues conquistaram a Champions League ao bater o Bayern de Munique nos pênaltis. No ano seguinte, venceram a Europa League sob o comando de Rafa Benítez, superando o Benfica na decisão.

continua após a publicidade

O Chelsea conquistou a Champions League pela primeira vez em 2011/12 ao vencer o Bayern de Munique (Foto: CHRISTOF STACHE/AFP)

Agora, uma vitória contra o Real Betis colocaria o Chelsea em um patamar inédito, completando a coleção dos quatro troféus mais importantes da Uefa.

O Chelsea chegou a final da Conference League batendo o Djurgården na semifinal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

O clube mais próximo da glória total

Antes da criação da Conference League, apenas cinco clubes já haviam vencido os três principais torneios da Uefa: Juventus, Ajax, Bayern, Chelsea e Manchester United. Com a nova competição, o “Grand Slam europeu” passou a exigir mais uma conquista.

continua após a publicidade

Destes, apenas Chelsea e Ajax chegaram a disputar a Conference League — os holandeses foram eliminados nas oitavas em 2023/24. Se o Chelsea vencer agora, será o primeiro clube a completar o quarteto.

E os outros grandes?

Alguns gigantes europeus já não podem mais completar o conjunto, pois não venceram a Recopa antes de sua extinção, caso de Real Madrid, Porto, Feyenoord, PSV, Liverpool e Inter de Milão. Outros, como Barcelona, Milan, Dortmund e Manchester City, ainda têm chance, mas precisam conquistar a Europa League e a Conference League para fechar o ciclo.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.