Nesta quarta-feira (28), acontece a grande final da Conference League de 2024/25, entre Real Betis e Chelsea. Buscando não passar a temporada em branco, os Blues vão a campo com a missão de conquistar o título. Bicampeão da Champions League, o clube trata a conquista da Conference, competição de terceiro escalão da Europa, como obrigação, e para isso, Enzo Maresca divulgou os 11 iniciais que irão atrás do objetivo. Confira:

Com força máxima para o confronto, o Chelsea não poupou jogadores para a grande decisão da Conference League. A única grande mudança para o time é o capitão Reece James, começando o jogo no banco de reservas. Para o lugar do defensor, Badiashile assume, o que tem despertado sentimentos mistos de torcedores em redes sociais. Além disso, a formação de Enzo Maresca tem sido elogiada e a equipe vai em buscas de um título internacional pela primeira vez desde a temporada 2021/22, quando conquistou a Supertaça da Uefa.

Jogadores do Chelsea comemoram gol contra o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

🔵 Escalação do Chelsea para a final da Conference League

⚽ GOL: Jorgensen

⚽ LTD: Gusto

⚽ ZAG: Chalobah

⚽ ZAG: Badiashile

⚽ LTE: Cucurella

⚽ MEI: Caicedo

⚽ MEI: Enzo Fernández

⚽ MEI: Cole Palmer

⚽ PTD: Pedro Neto

⚽ PTE: Madueke

⚽ ATA: Nicolas Jackson

Real Betis e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela grande final da Conference League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (YouTube e Prime Video). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

