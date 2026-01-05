Maresca abriu mão de multa milionária ao deixar o Chelsea; veja cifras

O técnico Enzo Maresca abriu mão de receber a multa rescisória prevista em contrato após ser demitido do Chelsea nas primeiras horas de 2026. Segundo o jornal inglês "The Sun", o treinador italiano tinha vínculo com os Blues até 2029 e direito a uma indenização de 14 milhões de libras, valor equivalente a cerca de R$ 102 milhões na cotação atual, mas optou por não exigir o pagamento.

A queda de Maresca, embora chocante pela rapidez — ele foi eleito Treinador do Mês em novembro —, foi impulsionada por uma combinação de resultados ruins e tensões internas. De acordo com o veículo, a decisão foi motivada pelo descontentamento do técnico com a forma como vinha sendo tratado internamente pela hierarquia do clube.

A relação entre o treinador e a diretoria azedou publicamente em meados de dezembro, quando Maresca declarou ter vivido "as piores 48 horas" no clube após uma vitória contra o Everton, citando falta de apoio interno. Durante sua passagem pelo Chelsea, Enzo conquistou o Mundial de Clubes em julho do ano passado, nos Estados Unidos, além da Conference League.

Maresca assumiu o comando do Chelsea em junho de 2024, com contrato de cinco anos e possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. No momento da saída do treinador, o clube aparece em quinto lugar na Premier League, com 30 pontos, três a menos que o Liverpool, quarto colocado.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Sucessor de Maresca no Chelsea

A diretoria do Chelsea, sob o comando da Clearlake Capital e Todd Boehly, busca um substituto que se adapte à estrutura existente, sem exigir reformulações drásticas no elenco ou no estilo de jogo. O clube mantém o foco em terminar no G4 e competir nas copas. Liam Rosenior, treinador do Strasbourg, surge como um nome forte, já que conhece a filosofia dos proprietários e vem impressionando na França.

Após o empate com o Manchester City, o Chelsea enfrenta uma maratona de oito jogos apenas neste mês de janeiro, incluindo semifinais da Copa da Liga contra o Arsenal e decisões na Champions League, o que exige uma definição rápida para o comando técnico. O clube ainda não revelou quem será o treinador interino durante a indefinição.

