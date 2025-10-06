Campeão do mundo e Bola de Ouro assume seleção classificada para Copa
Seleção anuncia treinador para Copa do Mundo de 2026
A Federação de Futebol do Uzbequistão anunciou oficialmente nesta segunda-feira (6) a contratação de Fabio Cannavaro como novo técnico da seleção nacional. O ex-zagueiro italiano, campeão mundial em 2006 e vencedor da Bola de Ouro naquele mesmo ano, comandará a equipe em sua primeira participação na história em uma Copa do Mundo, que será disputada em Estados Unidos, Canadá e México em 2026.
Será a segunda experiência de Cannavaro como treinador de uma seleção. Em 2019, ele chegou a dirigir brevemente a China, mas deixou o cargo após menos de dois meses. Desde então, o ex-capitão da Azzurra passou por clubes como Benevento, Udinese e Dínamo de Zagreb, este último sendo seu trabalho mais recente antes de aceitar o desafio no Uzbequistão.
O novo comandante contará com Eugenio Albarella como auxiliar técnico, Francesco Troise como preparador físico e Antonio Chimenti como treinador de goleiros — todos profissionais com experiência em clubes europeus e seleções nacionais.
Missão para Cannavaro
Cannavaro assume o posto deixado por Timur Kapadze, responsável por conduzir o Uzbequistão à classificação inédita para o Mundial. Agora, o italiano terá a missão de consolidar o crescimento recente do futebol uzbeque, liderado por talentos como Khusanov, Fayzullaev e Shomurodov.
