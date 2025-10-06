menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Memphis tem passaporte roubado e atrasa viagem para se apresentar à Holanda

Atacante foi convocado para disputar as Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 06/10/2025
12:45
Memphis Depay comemora gol pela Holanda com sua forma característica
imagem cameraMemphis atrasou viagem para se apresentar à Seleção da Holanda (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
Memphis alega ter tido o passaporte roubado e atrasou a viagem para a apresentação à Seleção da Holanda, prevista para o último domingo (5). A informação foi veiculada pela federação de futebol do país, que não forneceu mais detalhes sobre o incidente

O jogador entrou em campo com o Corinthians no último sábado (4), na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis se recuperou de um edema na coxa direita e voltou a ser relacionado.

O atacante foi convocado para defender a Holanda na próxima Data Fifa. A equipe comandada por Koeman enfrentará Malta, no dia 9 de outubro, e a Finlândia, no dia 12. Os duelos são válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

- Ele está fazendo tudo o que pode para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, é esperado que ele possa se juntar ao grupo em breve - disse a Federação Holandesa em nota oficial.

- Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. Naturalmente, queremos começar os preparativos para a data Fifa com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há uma situação de força maior. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível - completou.

Memphis em ação pela Holanda contra a Finlândia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Memphis foi convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias Europeias para a próxima Copa do Mundo, mas teve um imprevisto ao sair do Brasil (Foto: Markku Ulander/AFP)

O atleta é esperado para defender a Holanda na quinta-feira (9), e o jogador deve viajar nos próximos dias. Memphis vive grande fase na equipe de Koeman. Em setembro, o camisa 10 do Corinthians chegou a 52 gols e lidera o ranking de artilheiros da história da Seleção da Holanda.

