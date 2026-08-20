Chelsea 'blinda' João Pedro com renovação de contrato Atacante brasileiro terá aumento salarial e novo número 9 após despertar interesse do Barcelona

O Chelsea encaminhou a renovação de contrato de João Pedro até 2032, com opção de extensão por mais duas temporadas. Segundo o jornal "As", o novo vínculo manterá a duração do acordo anterior, mas terá um aumento significativo no salário do atacante brasileiro. O negócio ainda precisa ser formalizado e a assinatura é esperada para os próximos dias.

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A renovação acontece após o interesse do Barcelona na contratação do jogador. O Chelsea, porém, deixou claro ao longo da janela de transferências que não pretendia negociar o atacante, que ganhou ainda mais espaço no clube após a chegada do técnico Xabi Alonso.

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João Pedro ganha novo número no Chelsea

Além da renovação, João Pedro passará a usar a camisa 9 nesta temporada. O atacante vestiu o número 20 em seu primeiro ano pelo clube, mas já teve a nova numeração oficializada.

O novo contrato também coloca o brasileiro em um patamar salarial semelhante ao de Moisés Caicedo, que renovou com o Chelsea em maio. A política de valorização de jogadores importantes do elenco começou com renovações de nomes como Cole Palmer e Caicedo e deve continuar com Estêvão.

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A new number for Joao Pedro. 🇧🇷 pic.twitter.com/v8ouuBTj1v — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 19, 2026

Brasileiro foi destaque na primeira temporada

João Pedro terminou sua primeira temporada pelo Chelsea como artilheiro da equipe. Foram 20 gols e seis assistências em 50 partidas, além de atuações decisivas, como os dois gols marcados na semifinal do Mundial de Clubes contra o Fluminense e na final contra o PSG.

O atacante também começou a nova temporada em bom momento. Durante a pré-temporada, marcou sete gols e deu uma assistência, sendo quatro gols nos últimos dois jogos, contra Milan e Real Sociedad.

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A evolução fez o jogador se consolidar como uma das principais opções ofensivas da equipe de Xabi Alonso, que o considera seu principal centroavante para a temporada.

João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

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