A Champions League 2025/26 está para começar! A 34ª edição - segunda no novo formato - começa nesta terça-feira com os duelos válidos pela fase de qualificação e playoff. A grande final está prevista para ser disputada no dia 30 de maio de 2026, em Budapeste. O Lance! reuniu tudo que você precisa saber do principal torneio europeu.

Na última temporada, o grande campeão foi o PSG. O time de Paris conquistou de maneira inédita o troféu da competição ao golear a Inter de Milão por 5 a 0.

Fase de qualificação e playoff

Ao todo, 53 equipes competirão nesta fase, que incluirá a fase de qualificação e a rodada de play-off, com 42 equipes no Caminho dos Campeões e 11 equipes no Caminho da Liga. Os sete vencedores da rodada de playoff (cinco do Caminho dos Campeões, dois do Caminho da Liga) avançarão à fase da liga para se juntar às 29 equipes que entraram na fase da liga.

A fase em que cada equipe entra na qualificação é baseada no ranking de coeficientes de clubes das federações nacionais. As disputas ocorrerão de 8 de julho a 27 de agosto.

Caminho dos Campeões x Caminho da Liga

A fase classificatória e a rodada de playoff serão divididas em dois caminhos. O 'Caminho dos Campeões' incluirá as equipes que se classificaram como vencedoras de suas ligas nacionais. Já o 'Caminho da Liga' incluirá as equipes que se classificaram como vice-campeãs, terceiras ou quartas colocadas em suas ligas nacionais. Cada eliminatória será disputada em duas partidas, com cada equipe jogando uma partida em casa.

Quando são as pré-eliminatórias e o play-off da Champions League 2025/26?

Primeira rodada da qualificação: 8/9 e 15/16 de julho de 2025

Segunda rodada da qualificação: 22/23 e 29/30 de julho de 2025

Terceira rodada da qualificação: 5/6 e 12 de agosto de 2025

Play-off: 19/20 e 26/27 de agosto de 2025

Todos os jogos da fase de qualificação

1ª rodada - ida

KuPS x Milsami Orhei 08/07/2025 (Ter) 12:00 FC Iberia 1999 Tbilisi x Malmö 08/07/2025 (Ter) 13:00 FC Noah x Budućnost 08/07/2025 (Ter) 13:00 Levadia Tallinn x RFS 08/07/2025 (Ter) 13:30 Olimpija Ljubljana x Kairat Almaty 08/07/2025 (Ter) 14:00 The New Saints x KF Shkëndija 08/07/2025 (Ter) 15:00 Drita x Differdange 08/07/2025 (Ter) 15:00 Víkingur Gota x Lincoln Red Imps 08/07/2025 (Ter) 15:00 KF Egnatia x Breiðablik 08/07/2025 (Ter) 16:00 AC Virtus x Zrinjski 08/07/2025 (Ter) 16:00

FK Žalgiris x Hamrun Spartans 09/07/2025 (Qua) 13:00 FCSB x Inter Escaldes 09/07/2025 (Qua) 14:30 Ludogorets x Dinamo Minsk 09/07/2025 (Qua) 14:30 Shelbourne x Linfield 09/07/2025 (Qua) 15:45

1ª rodada - volta

Kairat Almaty x Olimpija Ljubljana 15/07/2025 (Ter) 12:00 Lincoln Red Imps x Víkingur Gota 15/07/2025 (Ter) 12:30 Hamrun Spartans x FK Žalgiris 15/07/2025 (Ter) 14:00 Milsami Orhei x KuPS 15/07/2025 (Ter) 14:00 Malmö x FC Iberia 1999 15/07/2025 (Ter) 14:00 RFS x Levadia Tallinn 15/07/2025 (Ter) 14:00 Shkëndija 79 x The New Saints 15/07/2025 (Ter) 15:00 Differdange 03 x Drita 15/07/2025 (Ter) 15:00 Inter Escaldes x FCSB 15/07/2025 (Ter) 15:30 Breiðablik vs KF Egnatia 15/07/2025 (Ter) 16:00 Zrinjski x AC Virtus 15/07/2025 (Ter) 16:00 Budućnost x Noah 15/07/2025 (Ter) 16:00

Linfield x Shelbourne 16/07/2025 (Qua) 15:45 Dinamo Minsk x Ludogorets 16/07/2025 (Qua) 15:45

2ª rodada - ida

Pafos FC x Maccabi Tel Aviv 22/07/2025 (Ter) 14:00 Viktoria Plzeň x Servette FC 22/07/2025 (Ter) 14:00 Rangers x Panathinaikos 22/07/2025 (Ter) 15:45 Brann x Salzburg 23/07/2025 (Qua) 14:00

2ª rodada - volta

Maccabi Tel Aviv x Pafos 30/07/2025 (Qua) 15:00 Panathinaikos x Rangers 30/07/2025 (Qua) 15:00 Salzburg vs Brann 30/07/2025 (Qua) 15:45 Servette x Viktoria Plzeň 30/07/2025 (Qua) 16:00

Quais as equipes da fase de liga?

Ao todo, 29 times conseguiram classificação automática à fase de liga da Champions League. No entanto, a vaga que seria do PSG por conquistar a liga nacional e também a Champions League foi aberta a outra equipe, determinada a partir do desempenho europeu.

Quando serão os sorteios da Champions League 2025/26?

Primeira rodada da qualificação: 17 de Junho de 2025

Segunda rodada da qualificação: 18 de Junho de 2025

Terceira rodada da qualificação: 21 de Julho de 2025

Play-off: 4 de Agosto de 2025

Fase de liga: 28 de Agosto de 2025

Play-off da fase de liga: 30 de Janeiro de 2026

Mata-mata (oitavas, quartas, semis e final): 27 de Fevereiro de 2026

Quando são os jogos da fase de liga da Champions League 2025/26?

Rodada 1: 16 e 18 de Setembro de 2025

Rodada 2: 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2025

Rodada 3: 21/22 de Outubro de 2025

Rodada 4: 4/5 de Novembro de 2025

Rodada 5: 25/26 de Novembro de 2025

Rodada 6: 9/10 de Dezembro de 2025

Rodada 7: 20/21 de Janeiro de 2026

Rodada 8: 28 de Janeiro de 2026

Datas dos jogos do mata-mata da Champions League 2025/26?

Play-off pré-mata-mata: 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026

Oitavos de final: 10/11 e 17/18 de março de 2026

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril de 2026

Semifinal: 28/29 de Abril e 5/6 de maio de 2026

Final: 30 de Maio de 2026 (Budapeste)

Quando e onde será a final da Champions League em 2026?

A Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, será o palco da final da Champions League no dia 30 de maio de 2026. Será a primeira vez que a decisão da principal competição de clubes da Europa será na Hungria. Além da 'Orelhuda', o vencedor de 2025/26 também garantirá um lugar na fase de liga da Champions League 2026/27, caso não tenha se qualificado pelo campeonato nacional.

Peso e tamanho do troféu da Champions, a Orelhuda

O troféu mais desejado do continente europeu tem 73,5cm de altura e pesa 7,5kg. Feito de prata, ele foi desenhado por Jürg Stadelmann, joalheiro de Berna, na Suíça, e custa 10 mil francos suíços (cerca de R$ 68.100,00).

