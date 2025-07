A Uefa realizará mudanças no mata-mata das competições continentais de clubes que estão sob seu guarda-chuva, incluindo a Champions League. A entidade quer valorizar a fase de liga, novidade apresentada em 2024/25 e que terá influência direta na montagem do calendário decisivo.

Até a última temporada, os mandantes dos jogos de volta eram definidos por sorteio. Agora, quem tiver sido o melhor qualificado entre os adversários terá a possibilidade de receber o confronto decisivo diante de seu torcedor. Desta maneira, o primeiro e o segundo colocados terão garantido o direito de ter a volta da semifinal em casa; da mesma maneira, do líder ao quarto, será nas quartas de final.

O privilégio de receber o segundo jogo em casa, porém, pode ser roubado. Se um time que terminou abaixo de seu adversário na fase de liga avançar à eliminatória seguinte, assumirá a posição do eliminado para o próximo jogo. Por exemplo: se o 11º tirar o terceiro, será considerado terceiro colocado para a fase posterior, e poderá decidir em seu estádio contra o quarto colocado.

A Uefa enxerga a fase de liga e o novo formato adotado como um grande sucesso, já que grandes surpresas aconteceram ao longo dos torneios e mais confrontos de peso foram incluídos no estágio inicial do torneio. As mudanças entram em vigor para todos os torneios (Champions, Europa e Conference League), tanto na esfera masculina quanto na feminina.

A fase de play-offs da Champions já teve início nesta terça-feira (8). O primeiro gol do torneio, inclusive, foi marcado por um brasileiro: Gabriel Busanello, ex-Chapecoense e Juventude, abriu o placar para o Malmö diante do FC Iberia, da Geórgia, e inaugurou as redes europeias no estágio inicial da principal competição europeia.

A Champions League de 2025/26 será a 71ª edição da história do torneio. A decisão está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, com o palco sendo a Puskás Arena, localizada em Budapeste, capital da Hungria.

