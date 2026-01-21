Sem Yamal, Barcelona vence Slavia Praga pela Champions League

O Barcelona derrotou o Slavia Praga por 4 a 2, pela 7ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (21). Na etapa inicial, os tchecos largaram na frente com Kusej, mas os culés viraram o confronto com dois gols de Fermín, embora Lewandowski tenha feito um gol contra e deixado tudo igual. No segundo tempo, Dani Olmo e o centroavante polonês marcaram e decretaram a vitória dos catalães.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Barcelona subiu para a 9ª colocação da fase de liga e buscará uma classificação direta às oitavas de final na próxima rodada. Por outro lado, o Slavia Praga está matematicamente eliminado da competição.

continua após a publicidade

Como foi Slavia Praga x Barcelona?

Na primeira etapa, o Slavia Praga largou na frente aos nove minutos com Kusej aproveitando um desvio de Holes na primeira trave após cobrança de escanteio e entrando com bola e tudo no fundo das redes. O Barcelona respondeu e quase chegou ao empate com um balaço de Eric García de fora da área, mas Stanek fez grande defesa. E aos 33 minutos, Fermín recebeu um lindo passe de De Jong pelo lado direito da área, finalizou de primeira e contou com a contribuição do goleiro adversário para deixar tudo igual. E aos 41 minutos, Fermín foi acionado da entrada da área e bateu de longe para marcar um belo gol e virar o duelo em favor do Barcelona. Mas o Slavia Praga igualou em nova cobrança de escanteio com Lewandowski desviando contra a própria rede aos 43 minutos.

No segundo tempo, Pedri foi acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação e bateu para grande defesa de Stanek. Na sequência, Fermín aproveitou uma chance de fora da área e bateu no cantinho para outra grande intervenção do goleiro do Slavia Praga. No rebote, Lewandowski finalizou para outra defesa de Stanek e De Jong marcou no rebote, mas a arbitragem flagrou impedimento do polonês. Após uma blitz ofensiva do Barcelona, Dani Olmo aproveitou uma bola na entrada da área, bateu colocado e acertou uma linda finalização no ângulo para dar vantagem ao Barcelona aos 17 minutos. E o time de Hansi-Flick aumentou o placar com Lewandowski recebendo um cruzamento do lado esquerdo, dominando de coxa e chutando de canhota para estufar as redes.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.