Chelsea sofre, mas vence Pafos pela Champions League

O Chelsea venceu o Pafos por 1 a 0, em partida válida pela sétima rodada da Champions League, nesta quarta-feira (21), no Stamford Bridge, em Londres (ING). No quarto jogo de Liam Rosenior no comando, a equipe londrina sofreu para furar o bloqueio da equipe visitante. Porém, com gol de Moisés Caicedo, os Blues conseguiram a vitória em casa

Com o resultado, o Chelsea ocupa a oitava colocação, com 13 pontos. Já o Pafos é o 30º, com seis pontos.

Como foi Chelsea x Pafos?

A partida começou com posse de bola do Chelsea, mas que não conseguiu ter uma chance de perigo, apenas com um chute de fora da área de Pedro Neto, que passou longe do gol. Ainda com mais presença no ataque, os Blues tiveram outra chance, com Reece James, após boa jogada de Enzo Fernández, mas a finalização passou perto da trave.

Aos 15 minutos, o Chelsea conseguiu abrir o placar em cabeceio de Enzo Fernández, após cruzamento de Pedro Neto. Porém, o árbitro marcou falta do meia argentino antes da finalização. O Pafos conseguiu se defender e, após grande jogada coletiva, com troca de passes desde a defesa, o brasileiro Jájá finalizou e a bola desviou em Reece James. Com Jørgensen vendido na jogada, o chute acertou a trave.

O Chelsea respondeu o susto com uma blitz em cobrança de escanteio. No bate-rebate, a bola sobrou para Caicedo, que encheu o pé na finalização e parou no goleiro Jay Gorter. No rebote, Garnacho fez boa jogada e cruzou para área, em que Wesley Fofana cabeceou, mas para fora. Minutos depois, o meia equatoriano teve outra chance, em finalização de fora da área, mas o arqueiro fez nova defesa.

Pela Champions League, o Chelsea venceu o Pafos por 1 a 0 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Antes do intervalo, em triangulação, o Chelsea quase marcou com Jorel Hato, mas o chute do holandês parou em Gorter. No retorno, os Blues retornaram com mudanças, incluindo a entrada de Estêvão. Em campo, os ingleses seguiam melhores, com diversas oportunidades criadas e escanteios que levaram perigo, mas a defesa do Pafos conseguiu se segurar.

Aos 33, em nova cobrança de escanteio, a 14ª no jogo, Moises Caicedo apareceu livre para cabecear a sobra da defesa do Pafos e abrir o placar ao Chelsea, no Stamford Bridge. Com o gol sofrido, o time visitante saiu mais ao ataque em busca do gol de empate. Porém, os Blues conseguiram controlar a vantagem e saíram do confronto com a vitória por 1 a 0.

O que vem por aí?

O Chelsea volta aos gramados para encarar o Burnley, no domingo (25), às 11h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 23ª rodada da Premier League. Já o Pafos encara o AEK Larnaca, na também no domingo (25), no Stelios Kyriakidis, em Pafos (CYP), pela 18ª rodada do Campeonato Cipriota.

