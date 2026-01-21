O Liverpool venceu o Marseille por 3 a 0, pela 7ª rodada da Champions League. O duelo foi disputado no Orange Vélodrome, na França. A partida foi equilibrada e intensa, mas os Reds confirmaram o favoritismo e construíram a vitória com gols de Szoboszlai, Gakpo e um gol contra de Rulli, após chute de Frimpong.

Com o resultado, o Liverpool deu um salto na tabela da fase de liga e subiu para a 4ª posição. Já o Marseille, com a derrota em casa, permaneceu estacionado no 19º lugar da competição.

Como foi o jogo entre Marseille e Liverpool?

No confronto entre duas equipes tradicionais e que viviam momentos semelhantes na Champions League, Marseille e Liverpool entraram em campo com o mesmo objetivo: vencer para se aproximar do G-8 da fase de liga. Os três pontos eram considerados fundamentais para ambos.

Apesar do equilíbrio no cenário geral, o Liverpool tinha um elenco tecnicamente superior, o que tornava o duelo tenso e bastante disputado. As equipes dividiram a posse de bola e alternaram períodos de domínio, mas eram os Reds que chegavam com mais perigo ao ataque, povoando o campo defensivo francês e pressionando a saída de bola.

A estratégia quase deu resultado cedo. Em pressão alta, Gravenberch roubou a bola e acionou Salah em velocidade. O egípcio encontrou Szoboszlai, que cruzou rasteiro para Ekitiké finalizar e balançar as redes. No entanto, o atacante francês estava em posição de impedimento no momento do passe, e o gol foi corretamente anulado.

Após o susto, o Marseille conseguiu equilibrar as ações e teve a melhor chance do primeiro tempo. Em cobrança de falta levantada na área, a bola foi rebatida e sobrou para Gouiri, que finalizou forte. Alisson fez grande defesa, em intervenção elástica, e manteve o placar zerado.

Na reta final da primeira etapa, o Liverpool voltou a pressionar. Após afastamento da defesa, houve reclamação por possível pênalti, mas o árbitro, com auxílio do VAR, entendeu que houve falta fora da área. Szoboszlai cobrou rapidamente e surpreendeu a barreira ao bater rasteiro, enquanto os jogadores saltavam. Rulli também foi pego de surpresa, e a bola morreu no fundo das redes, abrindo o placar.

Jogadores do Liverpool e Marseille em disputa na Champions League (Foto: Thibaud Moritz/AFP)

No segundo tempo, o Marseille voltou mais agressivo. A equipe respondeu às orientações de Roberto De Zerbi e passou a atacar com mais intensidade, fazendo a defesa do Liverpool trabalhar mais do que havia sido exigida na etapa inicial.

Mesmo sob pressão, os Reds não abdicararam do jogo ofensivo. Apostando em transições rápidas, o time inglês buscava explorar os espaços deixados pela defesa francesa. Foi assim que quase ampliou: Ekitiké acertou o travessão e, na sequência, Wirtz participou de boa jogada com o atacante, mas parou em nova defesa de Rulli.

A insistência do Liverpool evidenciava a superioridade da equipe, apesar do ímpeto do Marseille. O segundo gol era questão de tempo. Ele saiu após jogada construída por Wirtz e Ekitiké, que deixou Frimpong em velocidade pela direita. O lateral venceu Igor Paixão no duelo individual, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola desviou levemente em Rulli antes de entrar, caracterizando gol contra do goleiro.

Na reta final, o Marseille ainda tentou reagir. Aubameyang arriscou de fora da área, mas Alisson defendeu com segurança. Pouco depois, o Liverpool matou o jogo. Em rápida transição, Gravenberch avançou com espaço e tocou para Gakpo, que finalizou com tranquilidade para marcar o terceiro e fechar o placar.

O que vem por aí?

Após a partida, o Marseille volta a campo pelo Campeonato Francês, em confronto contra o líder Lens, no próximo sábado (24), às 17h05 (de Brasília). No mesmo dia, o Liverpool enfrenta o Bournemouth, pela Premier League, às 17h30 (de Brasília).

